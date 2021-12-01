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Haberler Galeri Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti!
Giriş Tarihi: 01.12.2021 19:33 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 19:33

Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti!

ATV'nin ve Türkiye'nin en fazla izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da bugün inanılmaz bir kavuşma konu olarak ele alındı. Burcu Hanım, 22 yıldır aradığı annesine kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, büyük mucizeyi canlı yayında gerçekleştirdi. Tüm Türkiye, büyük mucizeye canlı yayında tanık oldu. Annesinden sonra bir de kardeşi olduğunu öğrenen Burcu Hanım, bugün kardeşine de kavuştu. Esra Erol da dahil tüm Türkiye bu kavuşma sırasında gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar!

Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti!

ATV'nin en çok sevilen programlarından Esra Erol'da, bugün büyük bir mucize gerçekleşti.

Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti!

İstanbul'da yaşayan Burcu Altuntaş, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

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Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti!

En son 1 yaşında gördüğü annesini görmek istediğini ifade eden Burcu "Anneme kırgın değilim. Hesap sormayacağım." dedi.

Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti! | Video

Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti!

22 yıldır annesi Hatice'den hiç bir haber alamayan genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi.

Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti!

Burcu'nun hiç görmediği annesi Hatice Hanım'ı Esra Erol kısa süre içinde buldu.

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