Esra Erol gözyaşlarına hakim olamadı! Esra Erol canlı yayınında 22 yıl sonra büyük mucize gerçekleşti!

ATV'nin ve Türkiye'nin en fazla izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da bugün inanılmaz bir kavuşma konu olarak ele alındı. Burcu Hanım, 22 yıldır aradığı annesine kavuşmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, büyük mucizeyi canlı yayında gerçekleştirdi. Tüm Türkiye, büyük mucizeye canlı yayında tanık oldu. Annesinden sonra bir de kardeşi olduğunu öğrenen Burcu Hanım, bugün kardeşine de kavuştu. Esra Erol da dahil tüm Türkiye bu kavuşma sırasında gözyaşlarına boğuldu. İşte detaylar!