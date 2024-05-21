Giriş Tarihi: 21.05.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
21:10
Esra Erol kız kardeşleriyle davete katıldı! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şaşırttı!
ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekenler arasında. Esra Erol, dün bir markanın lansman gecesine kız kardeşleriyle birlikte katıldı. Güzellikleriyle ilgi toplayan Erol ve kız kardeşleri, lansmanda beğeni topladı. Ünlü sunucu ve kardeşlerinin benzerlikleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği!