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Haberler Galeri Esra Erol kız kardeşleriyle davete katıldı! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şaşırttı!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 21:10

Esra Erol kız kardeşleriyle davete katıldı! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şaşırttı!

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekenler arasında. Esra Erol, dün bir markanın lansman gecesine kız kardeşleriyle birlikte katıldı. Güzellikleriyle ilgi toplayan Erol ve kız kardeşleri, lansmanda beğeni topladı. Ünlü sunucu ve kardeşlerinin benzerlikleri sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği!

Esra Erol kız kardeşleriyle davete katıldı! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şaşırttı!

ATV'nin reyting rekorları kıran 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, sadece başarılarıyla değil, özel yaşamıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor.

Esra Erol kız kardeşleriyle davete katıldı! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şaşırttı!

Sosyal medyayı da sık kullanan ünlü sunucu, dün yaptığı paylaşımlarla da ilgi çekti.

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Esra Erol kız kardeşleriyle davete katıldı! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şaşırttı!

ETKİNLİĞE KIZ KARDEŞLERİYLE KATILDI

Esra Erol, dün bir markanın Çırağan Sarayı'nda düzenlediği etkinliğe kız kardeşleriyle birlikte katıldı.

Esra Erol kız kardeşleriyle davete katıldı! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şaşırttı!

ÜÇ KIZ KARDEŞİN BENZERLİKLERİ ÇOK KONUŞULDU

Esra Erol'un kız kardeşleri Eda ve Bihter Erol'la benzerlikleri ise sosyal medyaya damga vurdu.

Esra Erol kız kardeşleriyle davete katıldı! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şaşırttı!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Erol ve kardeşlerinin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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