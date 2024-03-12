Esra Erol’da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!

Bağcı, "Konuşması, hareketleri ve bana karşı olan tavırları sonrası ona inandım. Aklı başında biriydi. 5 milyon TL'si olduğunu söyledi. Daha gerçekçi adımlar atmak istedim. Benim yaşadığım Denizli'ye Gaziantep'ten beni görmeye geldi. Mehmet'in önce sesine aşık oldum. Saatlerde telefonda konuştuk. Yurtdışında bir malvarlığına sahip olduğunu ve ona ulaşamadığını dile getirdi. Ben onu Denizli'de bir yere yerleştirdim. Parası bitince ben yardımcı oldum" dedi.