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Haberler Galeri Esra Erol’da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 19:38

Esra Erol’da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Programa katılan Yasemin Bağcı, 2 aylık sevgilisi Mehmet Ali Erdoğan tarafından 310 bin TL dolandırıldığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Esra Erol ve ekibi, kendisini dolandırdığını iddia eden Erdoğan'ı canlı yayına bağladı. Çift, canlı yayında yüzleşti ve sinirler gerildi. İşte Esra Erol'a damga vuran o anlar!

Esra Erol’da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!

ATV'nin reytingleri altüst eden programı Esra Erol'da bugün yine büyük beğeni kazandı.

Esra Erol’da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!

Esra Erol'da programına katılan Yasemin Bağcı, yaşadıklarını canlı yayında anlattı.

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Esra Erol’da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!

Daha önce iki kez evlenen bir de çocuğu olan Yasemin Bağcı, sosyal medyada tanıştığı Mehmet Ali Erdoğan'la kısa sürede sevgili olduğunu ve başta evlilik hayali kurduğunu açıkladı. Ancak Bağcı, hem aşkından, hem parasından, hem de geleceğinden oldu.

Esra Erol’da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!

Denizli'de yaşayan Bağcı, 8 yıldır bekar yaşadığını ve sosyal medyada tanıştığı Mehmet Ali Erdoğan'a inandığını ve vaatlerine kandığını aktardı.

Esra Erol'da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!

Esra Erol’da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!

Bağcı, "Konuşması, hareketleri ve bana karşı olan tavırları sonrası ona inandım. Aklı başında biriydi. 5 milyon TL'si olduğunu söyledi. Daha gerçekçi adımlar atmak istedim. Benim yaşadığım Denizli'ye Gaziantep'ten beni görmeye geldi. Mehmet'in önce sesine aşık oldum. Saatlerde telefonda konuştuk. Yurtdışında bir malvarlığına sahip olduğunu ve ona ulaşamadığını dile getirdi. Ben onu Denizli'de bir yere yerleştirdim. Parası bitince ben yardımcı oldum" dedi.

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