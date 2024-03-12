Esra Erol’da 2 aylık sevgilisi sahte damat çıktı! Evlilik vaadiyle 310 bin TL dolandırıldı!
ATV’nin beğeniyle takip edilen programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’un sunumuyla ekranlara gelen programda bugün yaşananlar güne damga vurdu. Programa katılan Yasemin Bağcı, 2 aylık sevgilisi Mehmet Ali Erdoğan tarafından 310 bin TL dolandırıldığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Esra Erol ve ekibi, kendisini dolandırdığını iddia eden Erdoğan’ı canlı yayına bağladı. Çift, canlı yayında yüzleşti ve sinirler gerildi. İşte Esra Erol’a damga vuran o anlar!
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