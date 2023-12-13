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Haberler Galeri Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu!
Giriş Tarihi: 13.12.2023 21:19 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 21:19

Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu!

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Esra Erol'da programına katılan 18 yaşındaki Mertcan, askere gitmeden annesini bulmak istediğini belirterek programa başvurdu. Yıllardır görmediği annesini bulmasına ünlü sunucu Esra Erol ve ekibi yardım etti. Esra Erol, Mertcan'ın annesini buldu ve canlı yayına telefonla bağlanmasına yardımcı oldu. Hem seyirciler, hem Esra Erol, hem de Mertcan gözyaşlarına boğuldu. İşte Esra Erol'da yaşanan o duygu yüklü anlar!

Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu!

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına killitledi.

Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Esra Erol'da programına katılan 18 yaşındaki Mertcan, yaşadığı dramla programa adeta damga vurdu.

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Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu!

YILLARDIR GÖRMEDİĞİ ANNESİNİ BULMAK İÇİN BAŞVURDU

Hayatında hiç doğum gününü kutlayamadığını da dile getiren Mertcan, askere gitmeden annesini bulmak istediğini belirterek programa başvurdu.

Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu!

ÜNLÜ SUNUCU YARDIM ETTİ

Yıllardır görmediği annesini bulmasına ünlü sunucu Esra Erol ve ekibi yardım etti.

Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu!

MUCİZE GERÇEK OLDU

Esra Erol, Mertcan'ın annesini buldu ve canlı yayına telefonla bağlanmasına yardımcı oldu.

Esra Erol'da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu!

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