Esra Erol’da büyük dram! Yıllardır görmediği annesinin sesini ilk kez duyunca gözyaşlarına boğuldu!
ATV’nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol’da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Esra Erol’da programına katılan 18 yaşındaki Mertcan, askere gitmeden annesini bulmak istediğini belirterek programa başvurdu. Yıllardır görmediği annesini bulmasına ünlü sunucu Esra Erol ve ekibi yardım etti. Esra Erol, Mertcan’ın annesini buldu ve canlı yayına telefonla bağlanmasına yardımcı oldu. Hem seyirciler, hem Esra Erol, hem de Mertcan gözyaşlarına boğuldu. İşte Esra Erol’da yaşanan o duygu yüklü anlar!
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