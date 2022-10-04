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Haberler Galeri Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci!
Giriş Tarihi: 04.10.2022 21:33 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 21:33

Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci!

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konu ve konuklara yer veriliyor. Bu hafta 4 çocuk 9 torun sahibi 40 yıllık evli çift, Esra Erol'un programına katıldı. Esra Erol'a başvuran Sümbül Hanım, 40 yıllık eşi Erdal Bozkurt'un evini terk ettiğini dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi. Sümbül Hanım, eşinin 24 senelik komşusuyla kaçtığını açıkladı. Programa katılan Erdal Bey ve Sümbül Hanım canlı yayında karşı karşıya geldi. Ortaya ise atılan iddia herkesi şoke etti! İşte Esra Erol'un programına damga vuran o anlar!

Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci!

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci!

Esra Erol'a başvuran Sümbül Hanım, 40 yıllık eşi Erdal Bozkurt'un evini terk ettiğini dile getirerek ünlü sunucudan boşanmak için yardım istedi.

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Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci!

24 YILLIK KOMŞUSUYLA KAÇTI

Sümbül Hanım, eşinin 24 senelik komşusuyla kaçtığını açıkladı.

Esra Erol'da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci! | Video

Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci!

"20 SENEDİR BİRLİKTEYİZ"

Erdal Bey canlı yayında, "Ben 20 seneden beri Şerife ile birlikteyim. 20 yıldır Şerife'yi çok seviyorum. Onunla beraber kaçtım. Kaç kez boşanalım dedim, ama beni dinlemedi" dedi.

Esra Erol’da herkesi şoke eden iddia! 4 çocuk 9 torunu olan 40 yıllık evli çift karşı karşıya geldi: Sevgilisi tefeci!

Önce telefonla canlı yayına katılan Erdal Bey, bugün programa katıldı.

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