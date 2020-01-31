Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programlarından olan Esra Erol'da son bölümünde yaşananlar kelimenin tam anlamı ile izleyenleri çileden çıkarttı! Bilindiği üzere, Esra Erol'dan yardım isteyen Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 yaşından beri konuştuğu Arif'e kaçtığını öğrenmişti. Hülya Özsoy'a olan sevgisinden gözleri dolan Recep Özsoy her şeye rağmen eşinin eve dönmesini isterken Hülya, Arif Yörük ile kalmakta ısrarcı olmuştu. Esra Erol'da programının bugün yayınlanan son bölümünde yaşananlar ekranları başındaki milyonları ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Evine dönmesi için memleketten gelen Hülya'nın annesi Habibe Hanım, kızını bir türlü ikna edemedi. Hülya'nın annesi Habibe'ye yaşattıkları ise 'bu kadarı da olmaz artık!' dedirtti. İşte, 31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar...