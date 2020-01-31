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  • Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

Esra Erol'da 'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programlarından olan Esra Erol'da son bölümünde yaşananlar kelimenin tam anlamı ile izleyenleri çileden çıkarttı! Bilindiği üzere, Esra Erol'dan yardım isteyen , eşi 'un 14 yaşından beri konuştuğu Arif'e kaçtığını öğrenmişti. Hülya Özsoy'a olan sevgisinden gözleri dolan Recep Özsoy her şeye rağmen eşinin eve dönmesini isterken Hülya, ile kalmakta ısrarcı olmuştu. Esra Erol'da programının bugün yayınlanan son bölümünde yaşananlar ekranları başındaki milyonları ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Evine dönmesi için memleketten gelen Hülya'nın annesi Habibe Hanım, kızını bir türlü ikna edemedi. Hülya'nın annesi Habibe'ye yaşattıkları ise 'bu kadarı da olmaz artık!' dedirtti. İşte, 31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 22:59 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 23:46
Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programlarından olan Esra Erol'da son bölümünde yaşananlar kelimenin tam anlamı ile izleyenleri çileden çıkarttı! Bilindiği üzere, Esra Erol'dan yardım isteyen , eşi 'un 14 yaşından beri konuştuğu Arif'e kaçtığını öğrenmişti. Hülya Özsoy'a olan sevgisinden gözleri dolan Recep Özsoy her şeye rağmen eşinin eve dönmesini isterken Hülya, ile kalmakta ısrarcı olmuştu. Esra Erol'da programının bugün yayınlanan son bölümünde yaşananlar ekranları başındaki milyonları ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Evine dönmesi için memleketten gelen Hülya'nın annesi Habibe Hanım, kızını bir türlü ikna edemedi. Hülya'nın annesi Habibe'ye yaşattıkları ise 'bu kadarı da olmaz artık!' dedirtti. İşte, 31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar...

Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

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Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki , canlı yayında eşine seslendi.

Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

İnternetten tanıştığı eşi 'un yine internet üzerinden tanıştığı 'ün yanına gittiğini öne süren internete isyan etti.

Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan , eşi 'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.

Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız!

Eşinden boşanmak istemeyen , affetmeye hazır olduğunu, tutunacak tek dalının eşi Hülya olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

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