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Haberler Galeri Esra Erol’da Melek Hanım kararını açıkladı! Esra Erol’da kararını değiştiren Melek Hanım hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı!
Giriş Tarihi: 10.10.2022 20:54 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 20:56

Esra Erol’da Melek Hanım kararını açıkladı! Esra Erol’da kararını değiştiren Melek Hanım hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen 'Esra Erol'da' programında bu hafta yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol'a katılan 43 yaşındaki Melek Karadağ, yedinci kocası Şerafettin'le boşanma kararı aldı. Melek Hanım, geçtiğimiz hafta çok sevdiği ve büyük aşk yaşadığı kocasından ayrılmak istediğini açıkladı. Bu hafta programa gelen Melek Hanım, boşanmaktan vazgeçtiğini belirtti. Telefonla canlı yayına katılan Şerafettin Amca'nın damadı Melek Hanım ile ilgili inanılmaz iddialar ortaya attı. İşte Esra Erol'da yaşananlar!

Esra Erol’da Melek Hanım kararını açıkladı! Esra Erol’da kararını değiştiren Melek Hanım hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı!

ATV'nin reytingleri altüst eden programı Esra Erol'da bugün yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Esra Erol’da Melek Hanım kararını açıkladı! Esra Erol’da kararını değiştiren Melek Hanım hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı!

43 yaşındaki Melek, otobüs durağında tanışıp evlendiği 78 yaşındaki Şerafettin Amca'yla aralarının çocukları tarafından bozulduğunu söyledi.

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Esra Erol’da Melek Hanım kararını açıkladı! Esra Erol’da kararını değiştiren Melek Hanım hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı!

Melek Hanım, Şerafettin Amca'dan ayrılmak istemediğini dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi.

Esra Erol’da Melek Hanım kararını açıkladı! Esra Erol’da kararını değiştiren Melek Hanım hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı!

Bu isteği geri çevirmeyen ünlü sunucu, Şerafettin Amca'yı canlı yayına getirdi.

Esra Erol’da Melek Hanım kararını açıkladı! Esra Erol’da kararını değiştiren Melek Hanım hakkında inanılmaz iddialar ortaya atıldı!

Çift, canlı yayında karşı karşıya geldi.

Esra Erol'da Melek Hanım kararını açıkladı! Kararını değiştiren Melek Hanım için inanılmaz bir iddialar ortaya atıldı! | Video

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