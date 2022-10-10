Esra Erol’da Melek Hanım kararını açıkladı! Kararını değiştiren Melek Hanım için inanılmaz bir iddialar ortaya atıldı! | Video
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ATV’nin ilgiyle takip edilen ‘Esra Erol’da’ programında bu hafta yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Esra Erol’a katılan 43 yaşındaki Melek Karadağ, yedinci kocası Şerafettin’le boşanma kararı aldı. Melek Hanım, geçtiğimiz hafta çok sevdiği ve büyük aşk yaşadığı kocasından ayrılmak istediğini açıkladı. Bu hafta programa gelen Melek Hanım, boşanmaktan vazgeçtiğini belirtti. Telefonla canlı yayına katılan Şerafettin Amca’nın damadı Melek Hanım ile ilgili inanılmaz iddialar ortaya attı. İşte Esra Erol’da yaşananlar!