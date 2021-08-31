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Haberler Galeri Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!
Giriş Tarihi: 31.08.2021 22:06 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 22:24

Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından 'Esra Erol'da dün yeni sezon heyecanı yaşandı. 30 Ağustos'ta ekranlara 'merhaba' diyen Esra Erol'da dün mucizevi bir olay yaşandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Şehri Aydoğdu isimli anne, kızını kayıp olduğu gerekçesiyle Esra Erol'a başvurdu. 2,5 aydır kayıp olan Gamze Korkmaz, Esra Erol sayesinde bulundu. Dün telefonla annesiyle konuşan Korkmaz, bugün stüdyoya gelerek ailesini şaşırttı. Gamze Korkmaz, stüdyoya girer girmez anne Şehri Aydoğdu bayılarak yere yığıldı. İşte Esra Erol'un canlı yayınına damga vuran o olay!

Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!

ATV'nin sevilen programlarından 'Esra Erol'da' dün Şehri Aydoğdu'nun kızını ararken feryatları herkesi üzdü.

Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!

Ancak Esra Erol ve ekibinin çalışmasıyla kayıp olan Gamze Korkmaz, canlı yayına telefonla bağlandı.

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Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!

Aydoğdu'nun 20 yaşındaki kızı Gamze Korkmaz, 23 Haziran'dan itibaren kayıptı.

Esra Erol'da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı! | Video

Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!

Aydoğdu, Esra Erol'a yaptığı açıklamada, "Kızım yirmi yaşında, reşit, ancak ben onu bu girdaptan kurtarmak istiyorum. Kızımı kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!

Aydoğdu, Oğuzhan isimli bir kişiden şüphelendiğini ve kendilerini arayıp kayıp olan kızı Gamze için fidye istediğini ilk kez canlı yayında açıkladı.

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