Esra Erol’da mucizevi buluşma gerçekleşti! Esra Erol’da kızına kavuşan anne canlı yayında bayıldı!

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından 'Esra Erol'da dün yeni sezon heyecanı yaşandı. 30 Ağustos'ta ekranlara 'merhaba' diyen Esra Erol'da dün mucizevi bir olay yaşandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Şehri Aydoğdu isimli anne, kızını kayıp olduğu gerekçesiyle Esra Erol'a başvurdu. 2,5 aydır kayıp olan Gamze Korkmaz, Esra Erol sayesinde bulundu. Dün telefonla annesiyle konuşan Korkmaz, bugün stüdyoya gelerek ailesini şaşırttı. Gamze Korkmaz, stüdyoya girer girmez anne Şehri Aydoğdu bayılarak yere yığıldı. İşte Esra Erol'un canlı yayınına damga vuran o olay!