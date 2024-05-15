Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!

ANNE VE BABASININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Esra Erol'da programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi.

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