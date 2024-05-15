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Haberler Galeri Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 22:45

Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!

ATV'nin ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da da her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlendi. Esra Erol'da programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi. Kendisini evlat edinen annesiyle birlikte programa katılan Seda Kurt, hikayesiyle hem ünlü sunucuyu, hem de stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu. Esra Erol, 33 yıl sonra mucizeyi gerçekleştirerek öğretmen Seda'nın önce halasına ulaştı, daha sonra da bu izlerden yola çıkarak annesine ulaştı. İşte Esra Erol'a damga vuran o duygusal anlar!

Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!

ATV'nin beğenilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!

Program öncesinde ünlü sunucu Esra Erol, Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla 'En iyi TV Program Sunucusu' ödülünü aldı.

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Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!

ANNE VE BABASININ BULUNMASI İÇİN YARDIM İSTEDİ

Esra Erol'da programına bu hafta katılan Seda Kurt isimli bir öğretmen, biyolojik anne ve babasını bulmak için ünlü sunucudan ve ekibinden yardım istedi.

Esra Erol'da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra annesi kavuştu!

Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!

Programa bugün ise öğretmen Seda Kurt, kendisini evlatlık edinen annesiyle katıldı.

Esra Erol’da şaşırtan olay! Öldü sandığı annesine 33 yıl sonra kavuştu!

HİKAYESİYLE HÜZNE BOĞDU

Seda'nın anlattıkları ise hem ünlü sunucuyu, hem de seyircileri hüzne boğdu.

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