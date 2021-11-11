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Haberler Galeri Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi!
Giriş Tarihi: 11.11.2021 21:23 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 21:24

Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol'da programına Büşra Hanım'ın itirafları damga vurdu. 2 yıl önce eşini ve çocuklarını terk edip sevgilisi Polat Mengütay'a kaçan Büşra Hanım, iki yıl sonra programa gelerek inanılmaz itiraflarda bulundu. Büşra Hanım, "Kocamı ve çocuklarını bırakıp Polat'a kaçtım… Pişmanım beni affetsinler" diye konuştu. Büşra Hanım af dilerken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o detaylar!

Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da bugün akılalmaz bir itiraf gerçekleşti.

Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi!

Büşra Hanım, 8 yıldır Bekir Bey'le evli. Bu evliliğinden 2 de çocuğu bulunan Büşra Hanım, 20 Kasım tarihinde evden kaçtı.

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Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi!

Evdeki tüm paralarını da alıp kaçan Büşra Hanım, 'yeni bir hayat kuracağım' diyerek evden ayrıldı.

Esra Erol'da Türkiye'nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol'a geldi! | Video

Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi!

Büyük oğlunu kayınvalidesine, küçük çocuğunu ise yanına alarak kaçtı.

Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi!

Eşi Bekir'i bırakıp sevgilisi Polat'a kaçtığı ortaya çıktı.

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