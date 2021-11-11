Video Yaşam Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi! | Video
Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi! | Video

Esra Erol’da Türkiye’nin konuştuğu itiraf! Sevgilisine kaçan Büşra 2 yıl sonra af dilemeye Esra Erol’a geldi! | Video

11.11.2021 | 20:25

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ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol’da her hafta farklı konular ele alınıyor. Bugün Esra Erol’da programına Büşra Hanım’ın itirafları damga vurdu. 2 yıl önce eşini ve çocuklarını terk edip sevgilisi Polat Mengütay’a kaçan Büşra Hanım, iki yıl sonra programa gelerek inanılmaz itiraflarda bulundu. Büşra Hanım, “Kocamı ve çocuklarını bırakıp Polat’a kaçtım… Pişmanım beni affetsinler” diye konuştu. Büşra Hanım af dilerken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o detaylar!

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