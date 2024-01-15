Estetiğe doymayan Songül Karlı'dan olay yaratan poz! Kalça estetiğinin hakkını verdi... "Songül Karlı olduğuna emin miyiz?"

Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
06:59
Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını pozlarıyla verdi. Ne zaman kuaförüne gitse orada çektirdiği pozları paylaşmadan edemeyen Songül Karlı yine kural bozmadı. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Songül Karlı verdiği derin dekolteli pozlar ile estetik söylentilerini yeniden alevlendirdi.İşte cüretkar pozlarıyla olay yaratan Songül Karlı'nın son hali...