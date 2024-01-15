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Haberler Galeri Estetiğe doymayan Songül Karlı'dan olay yaratan poz! Kalça estetiğinin hakkını verdi... "Songül Karlı olduğuna emin miyiz?"
Giriş Tarihi: 15.01.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 06:59

Estetiğe doymayan Songül Karlı'dan olay yaratan poz! Kalça estetiğinin hakkını verdi... "Songül Karlı olduğuna emin miyiz?"

Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını pozlarıyla verdi. Ne zaman kuaförüne gitse orada çektirdiği pozları paylaşmadan edemeyen Songül Karlı yine kural bozmadı. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Songül Karlı verdiği derin dekolteli pozlar ile estetik söylentilerini yeniden alevlendirdi.İşte cüretkar pozlarıyla olay yaratan Songül Karlı'nın son hali...

Estetiğe doymayan Songül Karlı’dan olay yaratan poz! Kalça estetiğinin hakkını verdi... Songül Karlı olduğuna emin miyiz?

Uğradığı büyük değişim sonrası şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı artık hayranları da tanıyamıyor... Yaptığı son paylaşıma "Songül Karlı olduğuna emin miyiz?" yorumları yapılan sanatçı yine iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı...

Estetiğe doymayan Songül Karlı’dan olay yaratan poz! Kalça estetiğinin hakkını verdi... Songül Karlı olduğuna emin miyiz?

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Çok konuşulan karelerine yenilerini ekleyen Songül Karlı yine çok iddialı...

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Estetiğe doymayan Songül Karlı’dan olay yaratan poz! Kalça estetiğinin hakkını verdi... Songül Karlı olduğuna emin miyiz?

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran siyah elbisesi ile verdiği pozlarla estetik iddialarını güçlendirmişti.

Estetiğe doymayan Songül Karlı’dan olay yaratan poz! Kalça estetiğinin hakkını verdi... Songül Karlı olduğuna emin miyiz?

Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını pozlarıyla verdi.

Estetiğe doymayan Songül Karlı’dan olay yaratan poz! Kalça estetiğinin hakkını verdi... Songül Karlı olduğuna emin miyiz?

Ne zaman kuaförüne gitse orada çektirdiği pozları paylaşmadan edemeyen Songül Karlı yine kural bozmadı. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla beğeni topladı...

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