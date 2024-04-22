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Haberler Galeri Estetiğin dibine vuran 50'lik güzel Songül Karlı'yı siz bir de sıfır makyaj görün! "Takma kirpikleri saymazsak makyajsız"
Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 14:29

Estetiğin dibine vuran 50'lik güzel Songül Karlı'yı siz bir de sıfır makyaj görün! "Takma kirpikleri saymazsak makyajsız"

Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını veren pozlarla yürek hoplatmıştı. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız görün. "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak sıfır makyaj halini paylaştı. Songül Karlı'nın makyajsız haline "Takma kirpikleri saymazsak makyajsız" yorumları yağdı... İşte Songül Karlı'nın makyajsız hali...

Estetiğin dibine vuran 50’lik güzel Songül Karlı’yı siz bir de sıfır makyaj görün! Takma kirpikleri saymazsak makyajsız

Uğradığı büyük değişim sonrası şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı'yı artık hayranları da tanıyamıyor... "Songül Karlı olduğuna emin miyiz?" yorumları yapılan sanatçı yine iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı...

Estetiğin dibine vuran 50’lik güzel Songül Karlı’yı siz bir de sıfır makyaj görün! Takma kirpikleri saymazsak makyajsız

Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı'dan yeni kareler gelmeye devam ediyor. Çok konuşulan karelerine yenilerini ekleyen Songül Karlı yine çok iddialı...

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Estetiğin dibine vuran 50’lik güzel Songül Karlı’yı siz bir de sıfır makyaj görün! Takma kirpikleri saymazsak makyajsız

Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız görün. İşte Songül Karlı'nın makyajsız hali...

Estetiğin dibine vuran 50’lik güzel Songül Karlı’yı siz bir de sıfır makyaj görün! Takma kirpikleri saymazsak makyajsız

"Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak sıfır makyaj halini paylaştı. Songül Karlı'nın makyajsız haline "Takma kirpikleri saymazsak makyajsız" yorumları yağdı...

Estetiğin dibine vuran 50’lik güzel Songül Karlı’yı siz bir de sıfır makyaj görün! Takma kirpikleri saymazsak makyajsız

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Şarkıcılığın yanı sıra sunuculuk da yapan Songül Karlı son olarak vücudunu saran elbisesi ile verdiği pozlarla estetik iddialarını güçlendirmişti.

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