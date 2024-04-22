Giriş Tarihi: 22.04.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
14:29
Estetiğin dibine vuran 50'lik güzel Songül Karlı'yı siz bir de sıfır makyaj görün! "Takma kirpikleri saymazsak makyajsız"
Son dönemde şarkılarından çok estetikleriyle konuşulan, değişimde adeta Seda Sayan ile yarışan hatta Hadise'ye benzetilen şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, son olarak yaptırdığı kalça estetiğinin hakkını veren pozlarla yürek hoplatmıştı. Songül Karlı kuaförüne verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Songül Karlı'yı siz bir de makyajsız görün. "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı son olarak sıfır makyaj halini paylaştı. Songül Karlı'nın makyajsız haline "Takma kirpikleri saymazsak makyajsız" yorumları yağdı... İşte Songül Karlı'nın makyajsız hali...