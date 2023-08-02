Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 06:45

Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci artık tanınmaz halde! Sosyal medyaya damga vurdu

Uzun süredir ortalarda olmayan şarkıcı Hilal Cebeci'nin eski halinden eser yok. Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın bomba. "Köylü Güzeli" "İpe ipe" gibi şarkıları ile hafızalara kazınan 46 yaşındaki Hilal Cebeci'yi artık tanımak neredeyse imkansız. Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Hilal Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri oldu. Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük bir aşk yaşayan Hilal Cebeci son hali ile gündem oldu. İşte değişimi ile dudak uçuklatan Hilal Cebeci'nin son hali ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...