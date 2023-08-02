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Haberler Galeri Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci artık tanınmaz halde! Sosyal medyaya damga vurdu
Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:44 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 06:45

Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci artık tanınmaz halde! Sosyal medyaya damga vurdu

Uzun süredir ortalarda olmayan şarkıcı Hilal Cebeci'nin eski halinden eser yok. Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın bomba. "Köylü Güzeli" "İpe ipe" gibi şarkıları ile hafızalara kazınan 46 yaşındaki Hilal Cebeci'yi artık tanımak neredeyse imkansız. Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Hilal Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri oldu. Bir dönem şarkıcı Doğuş ile büyük bir aşk yaşayan Hilal Cebeci son hali ile gündem oldu. İşte değişimi ile dudak uçuklatan Hilal Cebeci'nin son hali ve sizin için derlediğimiz estetikle değişen ünlü isimler...

Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci artık tanınmaz halde! Sosyal medyaya damga vurdu

1999 yılında çıkardığı 'Köylü Güzeli' albümü ve şarkıcı Doğuş ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan Hilal Cebeci'nin değişimi olay oldu. Estetikle değişen ünlülerden olan Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın...

Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci artık tanınmaz halde! Sosyal medyaya damga vurdu

Uzun süredir ortalarda olmayan şarkıcı Hilal Cebeci'nin dönüşü muhteşem oldu.

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Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci artık tanınmaz halde! Sosyal medyaya damga vurdu

Verdiği cüretkar pozlar ve dikkat çeken klipleri ile bir döneme damga vuran Hilal Cebeci şimdilerde tam bir sarışın bomba.

Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci artık tanınmaz halde! Sosyal medyaya damga vurdu

46 yaşındaki Hilal Cebeci'yi artık tanımak neredeyse imkansız.

Estetiğin dibine vuran Hilal Cebeci artık tanınmaz halde! Sosyal medyaya damga vurdu

Tepeden tırnağa tam bir sarışın afet olan Hilal Cebeci estetik dokunuşlarla da bambaşka biri oldu.

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