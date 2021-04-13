Estetiğin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı! Petek Dinçöz bambaşka biri oldu!

PETEK DİNÇÖZ'E ŞOK! 22 BİN 550 BİN LİRALIK TAZMİNAT ÖDEYECEK

Ayrıca bugün gelen bir son dakika haberine Petek Dinçöz, tazminat ödeyecek. Avukat Fırat Yaşar'ın, 2017 yılında avukatlık vekalet ücretini ödemedikleri iddiasıyla şarkıcı Petek Dinçöz ile avukatı Şevket Küçükaslan hakkında açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Petek Dinçöz ile avukatının 22 bin 550 lira tazminat ödemesine hükmetti.

"KENDİ ARALARINDAKİ İÇ İLİŞKİ BİZİ BAĞLAMAZ"

Petek Dinçöz'ün avukatı ise "Olay Fırat Avşar ile Şevket Küçükaslan arasındadır, bizimle bir ilgisi yoktur. Müvekkilim Petek Dinçöz, alacağını tahsil etme imkanı bulamadığından Şevket Küçükaslan ile sulh yapmak zorunda kalmıştır. Fırat Avşar'ın bu durumdan haberinin olmaması düşünülemez. Kendi aralarındaki iç ilişki bizi bağlamaz. Davanın reddini talep ederiz" dedi.

Davalı Şevket Küçükaslan'ın avukatı da davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.

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