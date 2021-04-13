Estetiğin dozunu kaçıran ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün son hali şaşırttı! Petek Dinçöz bambaşka biri oldu! | Video

40 yaşındaki Petek Dinçöz, yaptırdığı estetiklerle sosyal medyanın gündemine bir anda oturdu. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz’ün son hali takipçilerini şaşırttı. Bambaşka biri olan Dinçöz’’ birçok beğeni ve yorum geldi.