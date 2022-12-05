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Haberler Galeri "Estetiğin gücü" yorumları yağdı! Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyanın dilinde!
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:56

"Estetiğin gücü" yorumları yağdı! Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyanın dilinde!

Şarkıcı Hatice de estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice son yıllarda değişimiyle çok konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcı pop müziğin tanınan isimlerinden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice güzelliği ve cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren şarkıcı Hatice, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan geçtiğimiz aylarda sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Estetiğin gücü yorumları yağdı! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde!

1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi.

Estetiğin gücü yorumları yağdı! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde!

O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

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Estetiğin gücü yorumları yağdı! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde!

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

Estetiğin gücü yorumları yağdı! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde!

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Estetiğin gücü yorumları yağdı! Şarkıcı Hatice’nin son hali sosyal medyanın dilinde!

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

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