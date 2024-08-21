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Haberler Galeri Eti, hamuru bırakınca bakın ne hale geldi! 47 yaşındaki Ceyda Düvenci incecik oldu! “Harika görünüyorsunuz” yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 11:29

Eti, hamuru bırakınca bakın ne hale geldi! 47 yaşındaki Ceyda Düvenci incecik oldu! “Harika görünüyorsunuz” yorumları yağdı!

Aradığı aşkı Güçlü Mete'de bulan 47 yaşındaki güzel oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzun zamandır sağlıklı beslenen Ceyda Düvenci, adeta tığ gibi oldu. Ceyda Düvenci'nin takipçileri son halini görünce yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İki çocuk annesi güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu. İşte Ceyda Düvenci'nin son hali…

Eti, hamuru bırakınca bakın ne hale geldi! 47 yaşındaki Ceyda Düvenci incecik oldu! Harika görünüyorsunuz yorumları yağdı!

47 yaşındaki başarılı oyuncu Ceyda Düvenci son dönemde hem aşk hayatıyla hem de verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

Eti, hamuru bırakınca bakın ne hale geldi! 47 yaşındaki Ceyda Düvenci incecik oldu! Harika görünüyorsunuz yorumları yağdı!

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Aradığı aşkı Güçlü Mete'de bulan güzel oyuncu değişimiyle de dikkat çekiyor.

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Eti, hamuru bırakınca bakın ne hale geldi! 47 yaşındaki Ceyda Düvenci incecik oldu! Harika görünüyorsunuz yorumları yağdı!

47 yaşındaki Ceyda Düvenci, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyucu 20'li yaşlarına geri döndü.

Eti, hamuru bırakınca bakın ne hale geldi! 47 yaşındaki Ceyda Düvenci incecik oldu! Harika görünüyorsunuz yorumları yağdı!

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci yıllar önceki fit haline geri döndü.

Eti, hamuru bırakınca bakın ne hale geldi! 47 yaşındaki Ceyda Düvenci incecik oldu! Harika görünüyorsunuz yorumları yağdı!

Takipçilerinden güzel oyuncuya övgüler yağdı.

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