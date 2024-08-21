Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
11:29
Eti, hamuru bırakınca bakın ne hale geldi! 47 yaşındaki Ceyda Düvenci incecik oldu! “Harika görünüyorsunuz” yorumları yağdı!
Aradığı aşkı Güçlü Mete'de bulan 47 yaşındaki güzel oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Uzun zamandır sağlıklı beslenen Ceyda Düvenci, adeta tığ gibi oldu. Ceyda Düvenci'nin takipçileri son halini görünce yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İki çocuk annesi güzel oyuncunun sırrı merak konusu oldu. İşte Ceyda Düvenci'nin son hali…