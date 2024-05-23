Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
10:18
Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya yeni yaşını "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can ile kutladı! Son paylaşımına yorum yağdı!
Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. 54 yaşına giren giren usta oyuncu Esra Akkaya, oğlu Can, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla yeni yaşını kutladı. Doğum gününden kareler paylaşan Akkaya'nın oğlu Can tüm dikkatleri üzerine çekti. Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline sanatçı dostlarından ve hayranlarından yorum yağdı...