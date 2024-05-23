Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya yeni yaşını "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can ile kutladı! Son paylaşımına yorum yağdı!

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 54 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya son olarak oğlu Can Alex ile paylaşım yaptı. Ailesiyle ve yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan usta oyuncunun oğlu Can, tüm dikkatleri üzerine çekti.