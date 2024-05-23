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Haberler Galeri Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya yeni yaşını "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can ile kutladı! Son paylaşımına yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 10:18

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya yeni yaşını "Rengini sevdiğim evladım" dediği oğlu Can ile kutladı! Son paylaşımına yorum yağdı!

Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya sosyal medya hesabından hayranlarıyla buluşmayı ihmal etmiyor. 54 yaşına giren giren usta oyuncu Esra Akkaya, oğlu Can, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla yeni yaşını kutladı. Doğum gününden kareler paylaşan Akkaya'nın oğlu Can tüm dikkatleri üzerine çekti. Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline sanatçı dostlarından ve hayranlarından yorum yağdı...

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya yeni yaşını Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can ile kutladı! Son paylaşımına yorum yağdı!

Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınan 54 yaşındaki oyuncu Esra Akkaya son olarak oğlu Can Alex ile paylaşım yaptı. Ailesiyle ve yakın arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan usta oyuncunun oğlu Can, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya yeni yaşını Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can ile kutladı! Son paylaşımına yorum yağdı!

Ünlü oyuncu Esra Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile magazinden uzak bir hayat sürse de paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini topluyor.

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Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya yeni yaşını Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can ile kutladı! Son paylaşımına yorum yağdı!

Sosyal medya üzerinden hayranlarıyla buluşmaya devam eden Esra Akkaya'nın oğlu Can ile paylaşımları ilgi ile takip ediliyor.

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya yeni yaşını Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can ile kutladı! Son paylaşımına yorum yağdı!

Başarılı oyuncu Esra Akkaya'nın kalbi oğlu Can Alex için atıyor.

Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı… Esra Akkaya yeni yaşını Rengini sevdiğim evladım dediği oğlu Can ile kutladı! Son paylaşımına yorum yağdı!

Esra Akkaya son olarak oğlu Can ile bir karesini paylaşarak 'Böyle gel 2024' dedi.

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