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Haberler Galeri Eurovision 2021'in kazananı İtalya oldu
Giriş Tarihi: 23.05.2021 11:19 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 11:20

Eurovision 2021'in kazananı oldu

'da bu yıl 65'incisi düzenlenen 'nı, "" adlı şarkısıyla 'yı temsil eden grubu kazandı.

Eurovision 2021'in kazananı İtalya oldu

Rotterdam kentindeki Ahoy salonunda gerçekleştirilen "Kucaklama" temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti.

Eurovision 2021'in kazananı İtalya oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020'de yapılamayan ve bu yıla ertelenen yarışmaya, Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı 24 saat içinde alınmış negatif test sertifikası olan 3 bin 500 seyirci katıldı.

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Eurovision 2021'in kazananı İtalya oldu

Bu sayı yarışmanın yapıldığı salonun yüzde yirmisini kapsıyor.

Eurovision 2021'in kazananı İtalya oldu

EUROVİSİON GALİBİ İTALYA OLDU

Yarışmanın finalinde 'yı temsil eden rock grubu Maneskin'in, "" adlı şarkısı 524 puanla birinci seçildi.

Eurovision 2021'in kazananı İtalya oldu

Yarışmada Fransa'nın temsilcisi Barbara Pravi'nin seslendirdiği "Voila" adlı şarkı 499 puanla ikinciliği, İsviçre temsilcisi Gjon's Tears'in "Tout l'Univers" adlı şarkısı da 432 puanla üçüncülüğü elde etti.

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