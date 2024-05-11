Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?

'SKANDAL' DEDİ

İsveç'in Malmö kentinde toplanan binlerce Filistin yanlısı gösterici, yarı final öncesi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.

Yarışmayı protesto edenler arasında aktivist Greta Thunberg de vardı. Thunberg, "İsrail'in, soykırım yaptığı bir dönemde Eurovision'a katılmasına izin verilmesi skandal" dedi.

