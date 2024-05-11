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Haberler Galeri Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?
Giriş Tarihi: 11.05.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 07:44

Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?

Eurovision Yarı Finali, önceki gece İsveç'te yapıldı. Eurovision komitesi, İsrail'i kollamak için her türlü önlemi aldı. Yarışmanın yapıldığı salondaki izleyicilerden şarkıcılara kadar hiç kimsenin Filistin'deki katliamı protesto etmesine izin verilmedi ama gece boyunca İsrail bayrakları dalgalandı. Belçika devlet televizyonu VRT, yarı finalin başında yayınını durdurarak İsrail'i protesto etti. Ekrana "İsrail'in insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süre ara veriyoruz" yazısı yansıtıldı. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. İşte çok konuşulan geceden önemli notlar...

Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?

'SKANDAL' DEDİ
İsveç'in Malmö kentinde toplanan binlerce Filistin yanlısı gösterici, yarı final öncesi İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etti.
Yarışmayı protesto edenler arasında aktivist Greta Thunberg de vardı. Thunberg, "İsrail'in, soykırım yaptığı bir dönemde Eurovision'a katılmasına izin verilmesi skandal" dedi.

Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?

Yarışma öncesi yapılan prova sırasında İsrail adına yarışan Eden Golan yuhalandı. Bu yüzden akşam yapılan yarı final öncesi güvenlik önlemleri artırıldı, salona Filistin bayrağı, kefiye gibi simgelerin girişi engellendi.

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Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?

Yarışma sırasında arka sıralarda Filistin bayrağı açan bir gence hemen müdahale edildi. Genç, güvenlik görevlileri tarafından hemen dışarı çıkarıldı. Yarışma boyunca ekrana sık sık İsrail bayrağı sallayan izleyici ve yarışmacılar getirilerek gizli propaganda yapıldı.

Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?

BELÇİKA'YA ALKIŞ

Belçika devlet televizyonu VRT, yarı finalin başında yayınını durdurarak İsrail'i protesto etti. Ekrana "İsrail'in insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süre ara veriyoruz" yazısı yansıtıldı.

Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?

FİNALE KALDI
Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finallerine katılan İsrail, yapılan oylama sonrası finale kaldı.
Eurovision katılımcılarının LGBT'yi özendiren kıyafetleri, satanizmi hatırlatan sahne şovları ve erotizm dozu yüksek dansları dikkat çekti.

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