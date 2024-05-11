Giriş Tarihi: 11.05.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
07:44
Eurovision yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor! Eurovision komitesi İsrail’i nasıl kolladı?
Eurovision Yarı Finali, önceki gece İsveç'te yapıldı. Eurovision komitesi, İsrail'i kollamak için her türlü önlemi aldı. Yarışmanın yapıldığı salondaki izleyicilerden şarkıcılara kadar hiç kimsenin Filistin'deki katliamı protesto etmesine izin verilmedi ama gece boyunca İsrail bayrakları dalgalandı. Belçika devlet televizyonu VRT, yarı finalin başında yayınını durdurarak İsrail'i protesto etti. Ekrana "İsrail'in insan hakları ihlallerini kınıyoruz. İsrail, basın özgürlüğünü yok ediyor. Bu nedenle yayınımıza bir süre ara veriyoruz" yazısı yansıtıldı. Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finali bitti ama o gece yaşananlar tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor. İşte çok konuşulan geceden önemli notlar...