Evlat acısıyla sarsılmıştı! Biricik kızını kaybeden Mazhar Alanson'un yürek parçalayan sözleri... "Allah düşmanına vermesin"

"İSYAN ETMENİN FAYDASI YOK"

Üzüntü içinde açıklama yapan Alanson, "Zaman diyorlar ama, zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok.