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Haberler Galeri Evlat acısıyla sarsılmıştı! Biricik kızını kaybeden Mazhar Alanson'un yürek parçalayan sözleri... "Allah düşmanına vermesin"
Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:10

Evlat acısıyla sarsılmıştı! Biricik kızını kaybeden Mazhar Alanson'un yürek parçalayan sözleri... "Allah düşmanına vermesin"

MFÖ grubuyla 1968 yılında müzik sektörüne giriş yapan ve söylediği şarkılarla kısa sürede üne kavuşan Mazhar Alanson, 2021 yılında kızı Eda Alanson'u kaybetmişti. Derin bir üzüntü ve yasa boğulan usa sanatçı kızının vefatından sonra adeta tüm duygularını içinde yaşamış ve bu konu hakkında hiç konuşmamıştı. Mazhar Alanson, konuk olduğu bir programda biricik kızı hakkında ilk kez açıklama yaptı. İşte başarılı müzisyenin yürek burkan o sözleri...

Evlat acısıyla sarsılmıştı! Biricik kızını kaybeden Mazhar Alanson’un yürek parçalayan sözleri... Allah düşmanına vermesin

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 50 yaşında hayata veda etmişti.

Evlat acısıyla sarsılmıştı! Biricik kızını kaybeden Mazhar Alanson’un yürek parçalayan sözleri... Allah düşmanına vermesin

Acısını adeta içinde yaşayan ve şimdiye kadar konuya dair hiçbir açıklamada bulunmayan Mazhar Alanson sonunda sessizliğini bozdu...

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Evlat acısıyla sarsılmıştı! Biricik kızını kaybeden Mazhar Alanson’un yürek parçalayan sözleri... Allah düşmanına vermesin

Usta sanatçı konuk olduğu bir programda 50 yaşında kansere yenik düşen kızı Eda Alanson hakkında konuştu.

Evlat acısıyla sarsılmıştı! Biricik kızını kaybeden Mazhar Alanson’un yürek parçalayan sözleri... Allah düşmanına vermesin

"İSYAN ETMENİN FAYDASI YOK"

Üzüntü içinde açıklama yapan Alanson, "Zaman diyorlar ama, zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok.

Evlat acısıyla sarsılmıştı! Biricik kızını kaybeden Mazhar Alanson’un yürek parçalayan sözleri... Allah düşmanına vermesin

"KABUL EDİYORSUN, BAŞKA ÇAREN YOK"

Kabulleniyorsun her şeyi... Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin" sözlerini söyledi.

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