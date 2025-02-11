Giriş Tarihi: 11.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
11:10
Evlat acısıyla sarsılmıştı! Biricik kızını kaybeden Mazhar Alanson'un yürek parçalayan sözleri... "Allah düşmanına vermesin"
MFÖ grubuyla 1968 yılında müzik sektörüne giriş yapan ve söylediği şarkılarla kısa sürede üne kavuşan Mazhar Alanson, 2021 yılında kızı Eda Alanson'u kaybetmişti. Derin bir üzüntü ve yasa boğulan usa sanatçı kızının vefatından sonra adeta tüm duygularını içinde yaşamış ve bu konu hakkında hiç konuşmamıştı. Mazhar Alanson, konuk olduğu bir programda biricik kızı hakkında ilk kez açıklama yaptı. İşte başarılı müzisyenin yürek burkan o sözleri...