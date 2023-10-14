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Haberler Galeri Evlilik dışı ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrenen Metin Akpınar neden sahip çıkmadı? Metin Akpınar'dan açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 14.10.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 07:05

Evlilik dışı ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrenen Metin Akpınar neden sahip çıkmadı? Metin Akpınar'dan açıklama geldi!

Magazine bomba gibi düşen haberde yeni gelişme! 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca açıklamada bulunan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekmişti. Son olarak tek gecelik ilişki sonucunda dünyaya gelen ikiz kızları hakkında usta sanatçı Metin Akpınar'dan açıklama geldi. Metin Akpınar eşi Göksel Özdoğdu ve kızlarından özür diledi...

Evlilik dışı ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrenen Metin Akpınar neden sahip çıkmadı? Metin Akpınar’dan açıklama geldi!

10 YIL ÖNCE ÖĞRENDİ SAHİP ÇIKMADI

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra Duygu Nebioğlu'nun bir de ikizi olduğu öğrenildi. Diğer ikiz Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'a babalık davası açtı.

Evlilik dışı ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrenen Metin Akpınar neden sahip çıkmadı? Metin Akpınar’dan açıklama geldi!

Bu arada Duygu Nebioğlu, 10 yıl önce Metin Akpınar'a "Ben senin kızınım" diye durumu aktardığını ancak sanatçının kendisine sahip çıkmadığı için dava açtığını açıkladı.

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Evlilik dışı ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrenen Metin Akpınar neden sahip çıkmadı? Metin Akpınar’dan açıklama geldi!

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca açıklamada bulunan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekmişti.

Evlilik dışı ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrenen Metin Akpınar neden sahip çıkmadı? Metin Akpınar’dan açıklama geldi!

Son olarak tek gecelik ilişki sonucunda dünyaya gelen ikiz kızları hakkında usta sanatçı Metin Akpınar'dan açıklama geldi. Metin Akpınar eşi Göksel Özdoğdu ve kızlarından özür diledi...

Evlilik dışı ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrenen Metin Akpınar neden sahip çıkmadı? Metin Akpınar’dan açıklama geldi!

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızları olduğu 35 yıl sonra ortaya çıktı.

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