Giriş Tarihi: 14.10.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 07:05

Evlilik dışı ikiz kızları olduğunu 10 yıl önce öğrenen Metin Akpınar neden sahip çıkmadı? Metin Akpınar'dan açıklama geldi!

Magazine bomba gibi düşen haberde yeni gelişme! 62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca açıklamada bulunan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekmişti. Son olarak tek gecelik ilişki sonucunda dünyaya gelen ikiz kızları hakkında usta sanatçı Metin Akpınar'dan açıklama geldi. Metin Akpınar eşi Göksel Özdoğdu ve kızlarından özür diledi...