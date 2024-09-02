Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan güzel haber! Bebek geliyor!

Genelde dizi sezonları biter bitmez evlenen oyuncular, yaz tatilinde hem yorgunluklarını atmak hem de uzun bir balayıyla yeni hayatlarına güzel bir başlangıç yapmak için bu dönemi tercih ediyor.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın eylül ayında evleneceklerini duyurması, bende "Neden yaz başında evlenmediler" şüphesini uyandırmıştı. İşin aslını araştırınca ise çok özel bir gelişme ile karşılaştım!

Edindiğim bilgilere göre, çiftin bu kararının arkasında Pınar Deniz'in hamile olduğu gerçeği yatıyor.