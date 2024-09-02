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Haberler Galeri Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan güzel haber! Bebek geliyor!
Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:39

Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan güzel haber! Bebek geliyor!

Güzel oyuncu Pınar Deniz ile yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'dan beklenen haber geldi. Ünlü çiftin hayranlarına bebek müjdesi… Normal şartlarda bu yaz için bir düğün planı yapmayan çift, öğrendikleri bu mutlu haberle birlikte düğün tarihlerini öne çekmeye karar verdiler. Uzun bir süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım eylülde evleniyor. İşte merak edilen tüm detaylar…

Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan güzel haber! Bebek geliyor!

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlıklarıyla gündeme gelen oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın merakla beklenen nikâh tarihi nihayet belli olmuştu. Çiftin eylülde evleneceği konuşulurken, bu kararın ardındaki asıl sebebin Pınar Deniz'in bebek bekliyor olması.

Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan güzel haber! Bebek geliyor!

Ekranların gözde isimlerinden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, hayranlarının ilgisini çeken bir aşk hikâyesi yaşıyor.

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Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan güzel haber! Bebek geliyor!

Genelde dizi sezonları biter bitmez evlenen oyuncular, yaz tatilinde hem yorgunluklarını atmak hem de uzun bir balayıyla yeni hayatlarına güzel bir başlangıç yapmak için bu dönemi tercih ediyor.

Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın eylül ayında evleneceklerini duyurması, bende "Neden yaz başında evlenmediler" şüphesini uyandırmıştı. İşin aslını araştırınca ise çok özel bir gelişme ile karşılaştım!

Edindiğim bilgilere göre, çiftin bu kararının arkasında Pınar Deniz'in hamile olduğu gerçeği yatıyor.

Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan güzel haber! Bebek geliyor!

Normal şartlarda bu yaz için bir düğün planı yapmayan çift, öğrendikleri bu mutlu haberle birlikte düğün tarihlerini öne çekmeye karar vermişler.

Eylül ayında nikâh masasına oturacak olan çift, bu kararla birlikte bebeklerini kucaklarına almadan önce evliliklerini resmiyete dökmek istemiş.

Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan güzel haber! Bebek geliyor!

Geçtiğimiz Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İngiltere tatillerinde evlilik kararı almıştı.

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