Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
09:39
Evlilik hazırlığı yapan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan güzel haber! Bebek geliyor!
Güzel oyuncu Pınar Deniz ile yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'dan beklenen haber geldi. Ünlü çiftin hayranlarına bebek müjdesi… Normal şartlarda bu yaz için bir düğün planı yapmayan çift, öğrendikleri bu mutlu haberle birlikte düğün tarihlerini öne çekmeye karar verdiler. Uzun bir süredir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan oyuncu çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım eylülde evleniyor. İşte merak edilen tüm detaylar…