Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Evlilik teklifi almıştı! Ünlü çiftten müjdeli haber! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:24

Evlilik teklifi almıştı! Ünlü çiftten müjdeli haber! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Pınar Deniz, her fırsatta duyduğu aşkı dile getiriyor. Bu yazı tatil yaparak geçiren çift, gittikleri her yerden mutluluk pozları veriyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel kaynanası Seyhan Yıldırım ile tanışıp takipleşen Pınar Deniz evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İngiltere tatillerinde evlilik kararı aldı. Yıldırım evlilik teklifini yaptığı yüzüğü gizlediği bir paylaşım yaptı.

Evlilik teklifi almıştı! Ünlü çiftten müjdeli haber! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Öyle ki Pınar Deniz güzelliğiyle son olarak yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın da başını döndürdü.

Evlilik teklifi almıştı! Ünlü çiftten müjdeli haber! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım'ın aşkı kısa sürmüştü. Yıldırım, yaklaşık 1 yıldır güzel oyuncu Pınar Deniz ile aşk yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Evlilik teklifi almıştı! Ünlü çiftten müjdeli haber! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Sürpriz aşkı ise Instagram paylaşımındaki detay ele vermişti. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Evlilik teklifi almıştı! Ünlü çiftten müjdeli haber! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Kaan Yıldırım ile doludizgin bir aşk yaşayan Pınar Deniz, aradığı mutluluğu sonunda bulmuştu. Aşkları tam gaz devam çift, bu yaz bol bol tatil yaptı.

Evlilik teklifi almıştı! Ünlü çiftten müjdeli haber! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Yıldırım ile Bodrum'a giden Deniz, ardından Yunanistan, İtalya ve son olarak da İngiltere'ye gitmişti.

SON DAKİKA