Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:24

Evlilik teklifi almıştı! Ünlü çiftten müjdeli haber! Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım evleniyor

Kaan Yıldırım ile mutlu bir birliktelik yaşayan Pınar Deniz, her fırsatta duyduğu aşkı dile getiriyor. Bu yazı tatil yaparak geçiren çift, gittikleri her yerden mutluluk pozları veriyor. Geçtiğimiz günlerde müstakbel kaynanası Seyhan Yıldırım ile tanışıp takipleşen Pınar Deniz evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İngiltere tatillerinde evlilik kararı aldı. Yıldırım evlilik teklifini yaptığı yüzüğü gizlediği bir paylaşım yaptı.