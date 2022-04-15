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Haberler Galeri Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı! Güzel bir kadın gördüğümde…
Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 11:59

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı! Güzel bir kadın gördüğümde…

Pınar Altuğ'dan evlilik yıldönümlerinde romnatik kutlama! Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor. Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan yapılan yorumlara inat oldukça mutlu bir evlilik yürütüyor. Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, katıldı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı! Güzel bir kadın gördüğümde…

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Merak edilenleri samimiyetle cevaplayan Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla dikkat çekti.

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı! Güzel bir kadın gördüğümde…

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle gönüllere taht kuran Pınar Altuğ'un verdiği cevaplar dikkat çekti.

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Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı! Güzel bir kadın gördüğümde…

Programın sunucusu Armağan Çağlayan, 'Sevgilinizle yemeğe çıktığınızda onun başka birinin dekoltesine bakması normal midir?' sorusunu sordu. İçten bir şekilde cevap veren Altuğ "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" dedi.

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı! Güzel bir kadın gördüğümde…

Konuşmasına devam eden güzel oyuncu, 'Eğer gerçekten bir sergileme durumu varsa normaldir. Geçen gün başımıza geldi. Bir restorana gittik kapının girişinde bir hanım masanın üstünde duruyordu.

Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı! Güzel bir kadın gördüğümde…

Biz özel olarak bakmaya gittik. Hakikatten ona bakmazsanız bir acayip. Zaten 'bakılsın' diye yapılmış. Ben güzel bir kadın gördüğümde güzel bir adam gördüğümde kocama gösteririm de bakarım da' ifadelerini kullandı.

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