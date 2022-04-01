Köpeğiyle poz veren Pınar Altuğ takipçisine öyle bir cevap verdi ki | Video

Sosyal medyayı aktif kullanan ve verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ köpek sevdiği anları paylaştı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı. Pınar Altuğ’un takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıt sosyal medyada dikkat çekti. Bazı takipçileri köpeği öpmesini ve yüzüne yakın olmasını garipsedi. Bir takipçi "Ben de hayvan severim ama köpeğe yüzümü yalatmaya karşıyım" dedi. Pınar Altuğ bu yoruma "Ben karşı değilim ama hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum" yanıtı verince dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ köpek sevdiği anları paylaştı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı. Pınar Altuğ'un takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıt sosyal medyada dikkat çekti. Bazı takipçileri köpeği öpmesini ve yüzüne yakın olmasını garipsedi. Bir takipçi "Ben de hayvan severim ama köpeğe yüzümü yalatmaya karşıyım" dedi. Pınar Altuğ bu yoruma "Ben karşı değilim ama hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum" yanıtı verince dikkat çekti.