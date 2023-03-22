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Haberler Galeri Evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile aşk yaşayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia! "Bana uyguladığı kaçıncı şiddet?"
Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:36

Evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile aşk yaşayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia! "Bana uyguladığı kaçıncı şiddet?"

Sıkıntılı özel hayatı yüzünden yeşil sahalarda başarılı olamayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia... Şimdilerde hiçbir takımda forma giymeyen Batuhan Karadeniz, yıllardır çalkantılı özel hayatı yüzünden gündemden düşmüyor. Fenomen Aleyna Eroğlu, henüz evliyken birlikte olmaya başladığı iki yıllık aşkı Batuhan Karadeniz'den önceki akşam şiddet gördüğünü iddia etti. Eski futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunan genç kadın, "Bu kaçıncı şiddet hatırlamıyorum" dedi. 26 yaşındaki Eroğlu, Batuhan Karadeniz'in kendisini bir otelde saçlarından tutup yerlerde sürüklediğini iddia etti.

Evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile aşk yaşayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia! Bana uyguladığı kaçıncı şiddet?

Batuhan Karadeniz 2012 yılında Eda Baş ile evlendi. Çift ilerleyen yıllarda boşandı. Karadeniz, 2018 yılında Cemre Karadeniz ile evlendi. Cemre Hanım da eski futbolcuya ihanet yüzünden geçtiğimiz sene boşanma davası açtı. Karadeniz'i o dönem 1 ve 4 yaşlarında olan çocuklarıyla maddi manevi hiçbir iletişimde bulunmadığı için suçlayan Cemre Karadeniz, Ahsen Eroğlu nedeniyle de zor günler geçirdiğini söylemişti. Sıkıntılı özel hayatı yüzünden yeşil sahalarda başarılı olamayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia...

Evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile aşk yaşayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia! Bana uyguladığı kaçıncı şiddet?

İkinci eşinin geçtiğimiz sene boşanma davası açtığı eski futbolcu, evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile birlikte olmaya başladı.

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Evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile aşk yaşayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia! Bana uyguladığı kaçıncı şiddet?

İki senedir Batuhan Karadeniz ile beraber olan Eroğlu, dün sosyal medyasından şoke eden açıklamalarda bulundu.

Evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile aşk yaşayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia! Bana uyguladığı kaçıncı şiddet?

Geçtiğimiz akşam yeni sevgilisiyle evine gelen Batuhan Karadeniz'in kendisine hakaretler ettiğini ileri süren genç kadın, eski futbolcu tarafından darp edildiğini de iddia etti.

Evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile aşk yaşayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia! Bana uyguladığı kaçıncı şiddet?

DARP RAPORU ALDI
Omuzundaki morlukları gösteren Aleyna Eroğlu, darp raporu alıp eski sevgilisi hakkında şikayetçi oldu.

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