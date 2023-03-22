Giriş Tarihi: 22.03.2023 08:52
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
09:36
Evliyken fenomen Aleyna Eroğlu ile aşk yaşayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia! "Bana uyguladığı kaçıncı şiddet?"
Sıkıntılı özel hayatı yüzünden yeşil sahalarda başarılı olamayan Batuhan Karadeniz hakkında şok iddia... Şimdilerde hiçbir takımda forma giymeyen Batuhan Karadeniz, yıllardır çalkantılı özel hayatı yüzünden gündemden düşmüyor. Fenomen Aleyna Eroğlu, henüz evliyken birlikte olmaya başladığı iki yıllık aşkı Batuhan Karadeniz'den önceki akşam şiddet gördüğünü iddia etti. Eski futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunan genç kadın, "Bu kaçıncı şiddet hatırlamıyorum" dedi. 26 yaşındaki Eroğlu, Batuhan Karadeniz'in kendisini bir otelde saçlarından tutup yerlerde sürüklediğini iddia etti.