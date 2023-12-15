Giriş Tarihi: 15.12.2023 08:34 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 08:42

"Ey estetik sen nelere kadirsin" Şarkıcı Hatice'nin yaptırmadığı yeri kalmadı... İşte şarkıcı Hatice'nin son hali...

Şarkıcı Hatice'nin yaptırmadığı yeri kalmadı... Hatice tam bir estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice son yıllarda değişimiyle çok konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcı pop müziğin tanınan isimlerinden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice güzelliği ve cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...