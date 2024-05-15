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Haberler Galeri "Ey estetik sen nelere kadirsin" Şarkıcı Hatice'nin yaptırmadığı yeri kalmadı... Şarkıcı Hatice'nin son haline bakın!
Giriş Tarihi: 15.05.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 10:32

"Ey estetik sen nelere kadirsin" Şarkıcı Hatice'nin yaptırmadığı yeri kalmadı... Şarkıcı Hatice'nin son haline bakın!

Şarkıcı Hatice'nin yaptırmadığı yeri kalmadı... Hatice tam bir estetik harikası oldu! Şarkıcı Hatice son yıllarda değişimiyle çok konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcı pop müziğin tanınan isimlerinden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor. Şarkıcı Hatice yıllar içinde bambaşka birine dönüştü. Estetik operasyonlarla değişen şarkıcı Hatice güzelliği ve cesur pozlarıyla ilgi odağı oluyor. İşte merak edenler için şarkıcı Hatice'nin son hali ve estetiksiz hali...

Ey estetik sen nelere kadirsin Şarkıcı Hatice’nin yaptırmadığı yeri kalmadı... Şarkıcı Hatice’nin son haline bakın!

1990'lı yılların daha başında Farfara ve Çıt Çıt şarkıları ile hayatımıza girdi. O zamanki hareketli, kendine has uslubu olan genç kız Hatice kısa sürede sevilmiş ve şarkıları severek dinlenmeye başlamıştı.

Ey estetik sen nelere kadirsin Şarkıcı Hatice’nin yaptırmadığı yeri kalmadı... Şarkıcı Hatice’nin son haline bakın!

Müzik dünyasına girdiğinde Hatice'nin tarzı böyleydi.

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Ey estetik sen nelere kadirsin Şarkıcı Hatice’nin yaptırmadığı yeri kalmadı... Şarkıcı Hatice’nin son haline bakın!

2003 yılında ilk eşi Güney Aydan'ı, beyin kanamasından kaybedince bir süre müzik piyasasından uzak durmuş ve daha sonra eşine yazdığı 'Doyamıyorum' şarkısı ile yeniden popüler olmuştu.

Ey estetik sen nelere kadirsin Şarkıcı Hatice’nin yaptırmadığı yeri kalmadı... Şarkıcı Hatice’nin son haline bakın!

Hatice'nin değişimi ise 2005 yılından sonra başladı.

Ey estetik sen nelere kadirsin Şarkıcı Hatice’nin yaptırmadığı yeri kalmadı... Şarkıcı Hatice’nin son haline bakın!

Öncelikle giyim tarzını ve saç şeklini değiştiren Hatice, daha sonra dış görünüşü ile de dikkat çekmeye başladı.

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