Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! "Her hali ayrı güzel" yorumları yağdı...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti. Uzun süre setlerden uzak kalan Fahriye Evcen'in dönüşü muhteşem oldu. Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. buluşmayı hiç ihmal etmedi. Setlere geri dönen Fahriye Evcen paylaşımlarına yenisini ekledi. Son olarak ayna karşısında paylaşım yapan Fahriye Evcen'in bornozlu pozu ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen'e "Her hali ayrı güzel" yorumları yağdı...