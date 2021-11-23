Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! "Her hali ayrı güzel" yorumları yağdı...
Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 11:28

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! "Her hali ayrı güzel" yorumları yağdı...

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti şu sıralar kariyerlerinde zirveyi yaşıyorlar. Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin hayatı oğulları Karan ile daha da güzelleşti. Uzun süre setlerden uzak kalan Fahriye Evcen'in dönüşü muhteşem oldu. Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi. buluşmayı hiç ihmal etmedi. Setlere geri dönen Fahriye Evcen paylaşımlarına yenisini ekledi. Son olarak ayna karşısında paylaşım yapan Fahriye Evcen'in bornozlu pozu ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen'e "Her hali ayrı güzel" yorumları yağdı...

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Her hali ayrı güzel yorumları yağdı...

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyanın oldukça sevdiği çiftin her paylaşımı olay oluyor.

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Her hali ayrı güzel yorumları yağdı...

Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Her hali ayrı güzel yorumları yağdı...

Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran ünlü çiftin oğulları Karan da en az anne babası kadar popüler.

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Her hali ayrı güzel yorumları yağdı...

Oğlunun bakımı için uzun süre setlerden uzak kalan Fahriye Evcen'in dönüşü muhteşem oldu.

Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile mest etti! Her hali ayrı güzel yorumları yağdı...

Fahriye Evcen sosyal medya paylaşımlarına yenilerini ekledi.

SON DAKİKA