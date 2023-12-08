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Haberler Galeri Fahriye Evcen'in süper minisi ile yaktı geçti! Güzelliğiyle baş döndüren Fahriye Evcen'den iddialı pozlar!
Giriş Tarihi: 08.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 11:13

Fahriye Evcen'in süper minisi ile yaktı geçti! Güzelliğiyle baş döndüren Fahriye Evcen'den iddialı pozlar!

"Fahriye Evcen güzelliği diye bir şey var" yorumlarının yapıldığı pozlarıyla Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu... Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen yeniden ekranlarda boy göstermeye başlamıştı. Birden fazla marka ile reklam anlaşmaları yapan Fahriye Evcen adeta "dönüşüm muhteşem olacak" dedi. Fahriye Evcen son olarak bir dergi için verdiği pozlarla iddiasını ortaya koydu. Fahriye Evcen'in minili pozları yaktı geçti...

Fahriye Evcen’in süper minisi ile yaktı geçti! Güzelliğiyle baş döndüren Fahriye Evcen’den iddialı pozlar!

Reklam filmleriyle dikkat çeken Fahriye Evcen sinema ve dizi sektöründen uzak olsa da ekranlarda sık sık boy gösteriyor. Fahriye Evcen son olarak bir dergi çekimi ile sosyal medyayı salladı.

Fahriye Evcen’in süper minisi ile yaktı geçti! Güzelliğiyle baş döndüren Fahriye Evcen’den iddialı pozlar!

Fahriye Evcen adeta "dönüşüm muhteşem olacak" dedi.

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Fahriye Evcen’in süper minisi ile yaktı geçti! Güzelliğiyle baş döndüren Fahriye Evcen’den iddialı pozlar!

Fahriye Evcen'in minili pozları yaktı geçti

Fahriye Evcen’in süper minisi ile yaktı geçti! Güzelliğiyle baş döndüren Fahriye Evcen’den iddialı pozlar!

"Fahriye Evcen güzelliği diye bir şey var" yorumlarının yapıldığı pozlarıyla Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu...

Fahriye Evcen’in süper minisi ile yaktı geçti! Güzelliğiyle baş döndüren Fahriye Evcen’den iddialı pozlar!

İddialı pozları ile göz kamaştıran Fahriye Evcen aile hayatı ile ilgili yaptığı itiraflarla da dikkat çekti.

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