Giriş Tarihi: 08.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 11:13

Fahriye Evcen'in süper minisi ile yaktı geçti! Güzelliğiyle baş döndüren Fahriye Evcen'den iddialı pozlar!

"Fahriye Evcen güzelliği diye bir şey var" yorumlarının yapıldığı pozlarıyla Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu... Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti özel hayatlarıyla sosyal medyada her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Çocuklarını büyüten Fahriye Evcen yeniden ekranlarda boy göstermeye başlamıştı. Birden fazla marka ile reklam anlaşmaları yapan Fahriye Evcen adeta "dönüşüm muhteşem olacak" dedi. Fahriye Evcen son olarak bir dergi için verdiği pozlarla iddiasını ortaya koydu. Fahriye Evcen'in minili pozları yaktı geçti...