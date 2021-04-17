Farah Zeynep Abdullah'ın 'imzalı fotoğraf' tribi! Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı!

Son dönemde rol aldığı "Masumlar Apartmanı" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla gündemde olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, her hareketiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Özellikle Twitter hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerinin şaşkına çevirdi. Abdullah, attığı tweet ile tepkileri üzerine çekti. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın olay yaratan o paylaşımı...