Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Farah Zeynep Abdullah'ın 'imzalı fotoğraf' tribi! Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı!
Giriş Tarihi: 17.04.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 14:44

'ın 'imzalı fotoğraf' tribi! 'ın o paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı!

Son dönemde rol aldığı "" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla gündemde olan ünlü oyuncu , her hareketiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor. Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olan , sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Özellikle Twitter hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla takipçilerinin şaşkına çevirdi. Abdullah, attığı ile tepkileri üzerine çekti. İşte Abdullah'ın olay yaratan o paylaşımı...

Farah Zeynep Abdullah'ın 'imzalı fotoğraf' tribi! Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı!

Son dönemde rol aldığı "" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla gündemde olan ünlü oyuncu , her hareketiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor.

Farah Zeynep Abdullah'ın 'imzalı fotoğraf' tribi! Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı!

Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi odağı olan , sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Farah Zeynep Abdullah'ın 'imzalı fotoğraf' tribi! Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı!

Instagram hesabının yanı sıra Twitter'da oldukça aktif olan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Farah Zeynep Abdullah'ın 'imzalı fotoğraf' tribi! Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı!

, Twitter hesabından "2021'de imzalı foto soran var" diyerek sevenlerini ti'ye aldı.

Farah Zeynep Abdullah'ın 'imzalı fotoğraf' tribi! Farah Zeynep Abdullah'ın o paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı!

Paylaşım üzerine eleştiri yağmuruna tutulan oyuncuya bir internet kullanıcısı "2021'de bunu söyleyebilecek ego var" yazarak tepkisini gösterdi.

SON DAKİKA