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Haberler Galeri Fatoş Yelliler'den cüretkar hamak pozu! Berdan Mardini'nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler derin bacak dekoltesi ile şov yaptı!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 11:25

Fatoş Yelliler'den cüretkar hamak pozu! Berdan Mardini'nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler derin bacak dekoltesi ile şov yaptı!

Türkücü Berdan Mardini, geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşulmuştu. Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti. Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı derin bacak dekolteli pozlar ile adeta nispet yaptı. Hamak keyfi yapan Fatoş Yelliler göğüs ve bacak dekoltesi ile mest etti. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cüretkar pozu...

Fatoş Yelliler’den cüretkar hamak pozu! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler derin bacak dekoltesi ile şov yaptı!

Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı derin bacak dekolteli pozlarıyla adeta nispet yaptı. İşte Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in cüretkar pozu...

Fatoş Yelliler’den cüretkar hamak pozu! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler derin bacak dekoltesi ile şov yaptı!

Türkücü Berdan Mardini, geçen yıl boşandığı eşi Fatoş Yelliler hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalarla çok konuşulmuştu.

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Fatoş Yelliler’den cüretkar hamak pozu! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler derin bacak dekoltesi ile şov yaptı!

Yıllarca aldatıldığını söyleyen Berdan Mardini "10 yıl evli kaldım, meğer 9 yılı aldatılmışım. Çocuklarım da her şeyi biliyor. Böyle bir kadına evlatlarımı nasıl göstereyim?" demişti. Berdan Mardini'yi yasak aşkı Gökhan Göz ile aldatttığını daha önce itiraf eden Fatoş Yelliler hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından sert yanıt vermişti.

Fatoş Yelliler’den cüretkar hamak pozu! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler derin bacak dekoltesi ile şov yaptı!

Fatoş Yelliler son olarak iddialı pozu ile sosyal medyada yine adından söz ettirmeyi başardı. Yaptırdığı estetikler sonrası değişimi ile dikkat çeken Fatoş Yelliler'in cüretkar pozlarına yorum yağıyor.

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Fatoş Yelliler’den cüretkar hamak pozu! Berdan Mardini’nin sansasyonel eski eşi Fatoş Yelliler derin bacak dekoltesi ile şov yaptı!

Fatoş Yelliler son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı derin bacak dekolteli pozlar ile boy gösterdi.

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