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Haberler Galeri Fazla kilolarıyla dikkat çekmişti! Hande Doğandemir pembe mayosuyla spor yaptığı anları paylaştı
Giriş Tarihi: 29.05.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:20

Fazla kilolarıyla dikkat çekmişti! pembe mayosuyla spor yaptığı anları paylaştı

Son olarak "" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu , tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde Akyaka'da açtı. Geçen ay koronavirüse yakalanıp atlattığı ortaya çıkan oyuncu Hande Doğandemir, kötü günlerin ardından yazın keyfini çıkarıyor. Önceki gün tatilde objektiflere yansıyan Doğandemir, fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, şimdi de mayosuyla spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Fazla kilolarıyla dikkat çekmişti! Hande Doğandemir pembe mayosuyla spor yaptığı anları paylaştı

Son olarak "" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu , tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde Akyaka'da açtı.

Fazla kilolarıyla dikkat çekmişti! Hande Doğandemir pembe mayosuyla spor yaptığı anları paylaştı

Geçen ay koronavirüse yakalanıp atlattığı ortaya çıkan oyuncu , kötü günlerin ardından yazın keyfini çıkarıyor.

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Fazla kilolarıyla dikkat çekmişti! Hande Doğandemir pembe mayosuyla spor yaptığı anları paylaştı

Soluğu Muğla'da alan ünlü oyuncu, pembe mayosuyla objektiflere yansımıştı.

Fazla kilolarıyla dikkat çekmişti! Hande Doğandemir pembe mayosuyla spor yaptığı anları paylaştı

35 yaşındaki Doğandemir'in fazla kilolarıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Fazla kilolarıyla dikkat çekmişti! Hande Doğandemir pembe mayosuyla spor yaptığı anları paylaştı

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Doğandemir, pembe mayosuyla egzersiz yaptı.

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