Giriş Tarihi: 29.05.2021 11:18Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 11:20
Fazla kilolarıyla dikkat çekmişti! Hande Doğandemir pembe mayosuyla spor yaptığı anları paylaştı
Son olarak "Kırmızı Oda" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Hande Doğandemir, tatil sezonunu geçtiğimiz günlerde Akyaka'da açtı. Geçen ay koronavirüse yakalanıp atlattığı ortaya çıkan oyuncu Hande Doğandemir, kötü günlerin ardından yazın keyfini çıkarıyor. Önceki gün tatilde objektiflere yansıyan Doğandemir, fazla kilolarıyla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, şimdi de mayosuyla spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.