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Haberler Galeri Feci kaza öncesi son görüntüler ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 21.11.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 10:33

Feci kaza öncesi son görüntüler ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy hastaneye kaldırıldı

Amasya - Çorum karayolu üzerinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tıra çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza öncesi son görüntüler de ortaya çıktı.

Feci kaza öncesi son görüntüler ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy hastaneye kaldırıldı

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu, Filiz Özbek, Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş gibi oyuncuların içinde bulunduğu lüks minibüs kaza yaptı.

Feci kaza öncesi son görüntüler ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy hastaneye kaldırıldı

Amasya'da meydana gelen kazada minibüs TIR'a arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazası sırasında Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti.

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Feci kaza öncesi son görüntüler ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy hastaneye kaldırıldı

Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ve Filiz Özbek ise hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA: Amasya'da Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy'un içinde bulunduğu minibüs tıra çarptı: 3 ölü! | Video

Feci kaza öncesi son görüntüler ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy hastaneye kaldırıldı

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumunun iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Feci kaza öncesi son görüntüler ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy hastaneye kaldırıldı

Öte yandan kaza öncesi son görüntüler ortaya çıktı.

Tiyatrocuların minibüsü kaza yapmıştı! Son görüntüleri ortaya çıktı! Melis İşiten, Sergen Deveci, Ceyhun Fersoy yaralandı | Video

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