Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:26
Güncelleme Tarihi: 21.01.2023
13:28
Feci kazada ölümden dönen oyuncu Sergen Deveci o anları anlattı! 3 kişiye mezar olan minibüsün içinde ayaktaymış...
Amasya'da turneden dönerken tiyatro ekibini taşıyan minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 arkadaşının öldüğü kazada boynu kırılan ve omurilik yaralanması nedeniyle felç kalma riski yaşayan 32 yaşındaki tiyatrocu Sergen Deveci mucizeyi başardı. Sergen Deveci 44 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıktı. Kaza olduğu anda ayakta olduğu için başını aracın tavanına vurduğunu ve bu nedenle boynunun kırıldığını anlatan Sergen Deveci, kaza anı ve yaşadıklarını anlattı. Meslektaşlarını kaybeden,zor günler geçiren Sergen Deveci "Hayatımın ikinci bölümü daha da güzel olacak" dedi.