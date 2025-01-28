Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
10:46
'Fenerbahçe'ye hoşgeldin yenge hanım' Futbol yıldızı Anderson Talisca'nın sevgilisi sosyal medyayı salladı!
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, futbol camiasını olduğu kadar sosyal medyayı da yıkıp geçti. Ünlü futbolcunun Türkiye'ye gelmesi büyük ses getirirken, Anderson Talisca'nın sevgilisi de bir o kadar dikkat çekti. Başarılı futbolcunun kız arkadaşını görenler genç kadını beğeni yağmuruna tuttu. Modellik yapan ünlü modele, 'Fenerbahçe'nin yeni yengesi' yorumları geldi. İşte Anderson Talisca'nın güzelliğiyle büyüleyen kız arkadaşı!