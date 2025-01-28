’Fenerbahçe’ye hoşgeldin yenge hanım’ Futbol yıldızı Anderson Talisca’nın sevgilisi sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın Türkiye'ye gelmesi futbol camiasında büyük bir yankı uyandırdı. Genç yetenek kadar konuşulan bir diğer şey ise ünlü futbolcunun sevgilisi oldu. Genç kadın, kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.