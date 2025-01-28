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Haberler Galeri 'Fenerbahçe'ye hoşgeldin yenge hanım' Futbol yıldızı Anderson Talisca'nın sevgilisi sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:46

'Fenerbahçe'ye hoşgeldin yenge hanım' Futbol yıldızı Anderson Talisca'nın sevgilisi sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, futbol camiasını olduğu kadar sosyal medyayı da yıkıp geçti. Ünlü futbolcunun Türkiye'ye gelmesi büyük ses getirirken, Anderson Talisca'nın sevgilisi de bir o kadar dikkat çekti. Başarılı futbolcunun kız arkadaşını görenler genç kadını beğeni yağmuruna tuttu. Modellik yapan ünlü modele, 'Fenerbahçe'nin yeni yengesi' yorumları geldi. İşte Anderson Talisca'nın güzelliğiyle büyüleyen kız arkadaşı!

’Fenerbahçe’ye hoşgeldin yenge hanım’ Futbol yıldızı Anderson Talisca’nın sevgilisi sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın Türkiye'ye gelmesi futbol camiasında büyük bir yankı uyandırdı. Genç yetenek kadar konuşulan bir diğer şey ise ünlü futbolcunun sevgilisi oldu. Genç kadın, kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

’Fenerbahçe’ye hoşgeldin yenge hanım’ Futbol yıldızı Anderson Talisca’nın sevgilisi sosyal medyayı salladı!

Suudi Arabistan'ın El Nassr takımından top koşturan Anderson Talisca başarılı futbol kariyeriyle adından sıklıkla söz ettiriyor.

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’Fenerbahçe’ye hoşgeldin yenge hanım’ Futbol yıldızı Anderson Talisca’nın sevgilisi sosyal medyayı salladı!

Daha önce Beşiktaş'ta top koşturan ünlü yıldızın sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olması sarı - lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

’Fenerbahçe’ye hoşgeldin yenge hanım’ Futbol yıldızı Anderson Talisca’nın sevgilisi sosyal medyayı salladı!

Türkiye'ye geldiğini sosyal medya hesabından paylaşan başarılı futbolcu kısa sürede gündem oldu.

’Fenerbahçe’ye hoşgeldin yenge hanım’ Futbol yıldızı Anderson Talisca’nın sevgilisi sosyal medyayı salladı!

Fakat sosyal medyada bir diğer ilgi odağı olan şey ise, Anderson Talisca'nın sevgilisi oldu.

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