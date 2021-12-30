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Haberler Galeri Fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçmişti! Yoğun bakımdan çıkan eşinden özür diledi!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 19:47 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 19:47

Fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçmişti! Yoğun bakımdan çıkan eşinden özür diledi!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Esra Erol'a katılan Songül Döner, eşinin TikTok fenomeni olmak için kendisinden vazgeçtiğini ve boşanmak istediğini dile getirmişti. Canlı yayına katılan Muzaffer Döner ise, 'Sosyal medyada fenomenim. Fenomen olmak için 47 yıllık eşimden vazgeçtim. Zeki ve yakışıklı olduğum için sosyal medya fenomeni oldum. Şimdi de eşimden boşanmak istiyorum" diye konuşmuştu. Songül Döner yaşanan bu olayların ardından rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 10 gün hastanede tedavi gören Songül Hanım, bugün canlı yayına katıldı. Yaşattıklarından dolayı pişman olan Muzaffer Döner ise bugün canlı yayında eşinden af diledi. İşte ayrıntılar!

Fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçmişti! Yoğun bakımdan çıkan eşinden özür diledi!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan TikTok fenomeni Muzaffer Döner'in konusu ele alındı.

Fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçmişti! Yoğun bakımdan çıkan eşinden özür diledi!

"YAKIŞIKLI OLDUĞUM İÇİN SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDUM"

Muzaffer Bey, " Yakışıklı, zeki ve dürüst olduğum için fenomen oldum. Aynaya çok güzel bakıyorum. Aynaya bakınca Allah'ın vermiş olduğu nur cemalimi görüyorum" dedi.

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Fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçmişti! Yoğun bakımdan çıkan eşinden özür diledi!

"FENOMEN OLMAK İÇİN 47 YILLIK KARIMDAN VAZGEÇTİM"

Ayrıca Muzaffer Bey, "Ben eşimi nasıl beslediğimi biliyorum. Eşimi her gün paça çorbasıyla besliyordum. Nankörlük yapmasın. Sosyal medyada fenomen olmak için 47 yıllık karımdan vazgeçtim."

Fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçmişti! Yoğun bakımdan çıkan eşinden özür diledi!

47 yıllık eşini sosyal medya fenomeni olmak için terk eden Muzaffer Bey, eşine yaşattıkları nedeniyle zor günler geçirdi.

Fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçmişti! Yoğun bakımdan çıkan eşinden özür diledi! | Video

Fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçmişti! Yoğun bakımdan çıkan eşinden özür diledi!

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Songül Hanım, 10 gün önce canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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