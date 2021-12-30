Fenomen olmak için 47 yıllık eşinden vazgeçmişti! Yoğun bakımdan çıkan eşinden özür diledi!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konular ele alınıyor. Esra Erol'a katılan Songül Döner, eşinin TikTok fenomeni olmak için kendisinden vazgeçtiğini ve boşanmak istediğini dile getirmişti. Canlı yayına katılan Muzaffer Döner ise, 'Sosyal medyada fenomenim. Fenomen olmak için 47 yıllık eşimden vazgeçtim. Zeki ve yakışıklı olduğum için sosyal medya fenomeni oldum. Şimdi de eşimden boşanmak istiyorum" diye konuşmuştu. Songül Döner yaşanan bu olayların ardından rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 10 gün hastanede tedavi gören Songül Hanım, bugün canlı yayına katıldı. Yaşattıklarından dolayı pişman olan Muzaffer Döner ise bugün canlı yayında eşinden af diledi. İşte ayrıntılar!