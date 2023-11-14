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Haberler Galeri Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'a torun müjdesi! 2 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur hamile! Eşi ile böyle duyurdu...
Giriş Tarihi: 14.11.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 06:40

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'a torun müjdesi! 2 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur hamile! Eşi ile böyle duyurdu...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurdu. 2 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın çiftinin mutluluğu yüzlerinden okundu... İşte Tuğçe Tayfur ve eşinin bebek heyecanını paylaştıkları ilk kareleri...

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’a torun müjdesi! 2 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur hamile! Eşi ile böyle duyurdu...

Bir dargın bir barışık olduğu eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü açıklayan Tuğçe Tayfur sessiz sedasız sevgilisi Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’a torun müjdesi! 2 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur hamile! Eşi ile böyle duyurdu...

Tuğçe Tayfur geçtiğimiz aylarda müziği bırakıp tesettüre girmişti. Bu kararından kısa bir süre sonra yapamadığını açıklayan Tuğçe Tayfur özel hayatındaki olaylarla da dikkat çekmişti.

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’a torun müjdesi! 2 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur hamile! Eşi ile böyle duyurdu...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, çalkantılı özel hayatıyla magazin gündeminde sık sık yer buluyor.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’a torun müjdesi! 2 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur hamile! Eşi ile böyle duyurdu...

Eski eşi ile çocuk tartışmaları, eski nişanlısı Burak Kalfa ile sorunları konuşulurken sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ağustos ayında Muhammet Aydın'la nikah masasına oturan Tuğçe Tayfur'dan bebek haberi geldi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’a torun müjdesi! 2 ay önce evlenen Tuğçe Tayfur hamile! Eşi ile böyle duyurdu...

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğçe Tayfur elinde ultrason görüntüsü ile hamileliğini duyurdu.

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