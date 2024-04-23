Giriş Tarihi: 23.04.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
07:52
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a kötü haber! Mahkemeden eski nişanlıya takipsizlik...
Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanmıştı. 16 gün sonra ise ikili yollarını ayırmıştı. Şimdilerde Muhammet Aydın ile evli, bebek bekleyen Tuğçe Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikayetçi olmuştu. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, şantaj yönünden takipsizlik kararı verilmişti. Hakaret ve tehdit yönünden yapılan değerlendirmede de savcılık kararını verdi...