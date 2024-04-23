Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a kötü haber! Mahkemeden eski nişanlıya takipsizlik...

TÜM SUÇLARDAN TAKİPSİZLİK ALDI

Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma sonunda da Kalfa hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. Kararda, bahse konu sosyal medya hesabının kim tarafından kullanıldığının tespitinin mümkün olmadığı belirtildi.