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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a kötü haber! Mahkemeden eski nişanlıya takipsizlik...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 07:52

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a kötü haber! Mahkemeden eski nişanlıya takipsizlik...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanmıştı. 16 gün sonra ise ikili yollarını ayırmıştı. Şimdilerde Muhammet Aydın ile evli, bebek bekleyen Tuğçe Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikayetçi olmuştu. Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa tarafından tehdit ve şantaja uğradığını öne sürerek suç duyurusunda bulunmuş, şantaj yönünden takipsizlik kararı verilmişti. Hakaret ve tehdit yönünden yapılan değerlendirmede de savcılık kararını verdi...

Deniz YUSUFOĞLU
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a kötü haber! Mahkemeden eski nişanlıya takipsizlik...

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, iş insanı Burak Kalfa ile 2022'de nişanlanmıştı. 16 gün sonra ise ikili yollarını ayırmıştı. Şimdilerde Muhammet Aydın ile evli, bebek bekleyen Tuğçe Tayfur, Temmuz 2023'te eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şikayetçi olmuştu.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a kötü haber! Mahkemeden eski nişanlıya takipsizlik...

ESKİ NİŞANLIYA SUÇ DUYURUSU
İddiaya göre Kalfa, Tuğçe Tayfur'u hakaret ve tehdit içerikli mesajları yaymakla ve madde kullanımı yüzünden oğlunun velayetini kaybedeceği yönünde şantajda bulunuyordu.

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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a kötü haber! Mahkemeden eski nişanlıya takipsizlik...

Bunun üzerine 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Şantaj' suç duyurusunda bulunan Tayfur, eski nişanlısının cezalandırılmasını istedi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a kötü haber! Mahkemeden eski nişanlıya takipsizlik...

SUÇLAMALARI REDDETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Burak Kalfa, mesajları gönderen numaranın kendisine ait olmadığını, kullandığı sosyal medya kullanıcı adını savcılığa bildirerek suçlamaları reddetmişti. Geçtiğimiz günler Kalfa, şantaj suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı almıştı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’a kötü haber! Mahkemeden eski nişanlıya takipsizlik...

TÜM SUÇLARDAN TAKİPSİZLİK ALDI
Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma sonunda da Kalfa hakkında delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verildi. Kararda, bahse konu sosyal medya hesabının kim tarafından kullanıldığının tespitinin mümkün olmadığı belirtildi.

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