Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
20:24
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Kızı Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle isyan etti: Peşini bırakmayacağım
Ferdi Tayfur ölümü sonrası son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Arabeskin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Biz ailesi olarak babamızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Fakat vasiyet ilanında Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un adının yer almaması dikkat çekmişti. Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklanmasının ardından Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle vasiyete isyan etti. Tayfur, vasiyeti kabul etmediğini "Ben bu işin peşini bırakmayacağım" sözleriyle ifade etti. Peki Ferdi Tayfur mal varlığını nereye bağışladı? Ferdi Tayfur hangi kurumlara bağışta bulundu? İşte Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...