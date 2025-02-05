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Haberler Galeri Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Kızı Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle isyan etti: Peşini bırakmayacağım
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:14 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:24

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Kızı Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle isyan etti: Peşini bırakmayacağım

Ferdi Tayfur ölümü sonrası son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Arabeskin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Biz ailesi olarak babamızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Fakat vasiyet ilanında Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un adının yer almaması dikkat çekmişti. Ferdi Tayfur'un vasiyetinin açıklanmasının ardından Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle vasiyete isyan etti. Tayfur, vasiyeti kabul etmediğini "Ben bu işin peşini bırakmayacağım" sözleriyle ifade etti. Peki Ferdi Tayfur mal varlığını nereye bağışladı? Ferdi Tayfur hangi kurumlara bağışta bulundu? İşte Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Kızı Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle isyan etti: Peşini bırakmayacağım

Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Vasiyetin ortaya çıkmasının ardından Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur vasiyete ateş püskürdü. İşte Ferdi Tayfur'un vasiyetiyle ilgili son dakika tüm detaylar...

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Kızı Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle isyan etti: Peşini bırakmayacağım

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Kızı Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle isyan etti: Peşini bırakmayacağım

VASİYETİ AÇIKLANDI

12 Şubat'ta vefatının üzerinden 40 gün geçmiş olacak olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Kızı Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle isyan etti: Peşini bırakmayacağım

Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle:

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı! Kızı Tuğçe Tayfur zehir zemberek sözlerle isyan etti: Peşini bırakmayacağım

Açıklamada Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması ise dikkat çekti.

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