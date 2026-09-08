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Giriş Tarihi: 08.09.2026 09:12

Filenin Sultanı Hande Baladın'ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Filenin Sultanları, İtalya karşısında nefes kesen finali 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Hande Baladın, "Son topa kadar inancımızı hiç kaybetmedik" sözleriyle duygularını paylaştı. Peki Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Hande Baladın aslen nereli? İşte merak edilen o detay...

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Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Hande Baladın'ın voleybol serüveni, genç yaşta attığı ilk adımlardan uluslararası arenadaki başarılara kadar uzanıyor. Eczacıbaşı altyapısında başlayan kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren milli smaçör, hem kulüp hem de milli takım formasıyla önemli başarılara imza attı.

Peki Hande Baladın kimdir, voleybola ne zaman başladı ve kariyerinde hangi başarılara ulaştı? Milli yıldızın spor hayatına, forma giydiği takımlara, kazandığı şampiyonluklara ve voleyboldaki kariyer yolculuğuna dair merak edilen tüm detayları derledik.

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

milli voleybolcu, kariyerinde hem kulüp hem de milli takım düzeyinde önemli başarılara imza attı.

Voleybola Eczacıbaşı altyapısında başlayan Baladın, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Sarıyer ve Galatasaray formaları da giydi. Başarılı performansıyla dikkat çeken milli smaçör, 2025 yılından bu yana Fenerbahçe Medicana kadrosunda yer alıyor.

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Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Milli takımda önemli başarılar

Hande Baladın, Filenin Sultanları ile de birçok önemli başarı yaşadı. Milli takım formasıyla 2023 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Baladın, 2023 ve 2026 Milletler Ligi şampiyonluklarında da kadroda yer aldı.

Başarılı voleybolcu ayrıca 2025 Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde eden milli takımın önemli oyuncularından biri oldu.

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Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

U23 DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA MVP

Baladın'ın kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise 2017 U23 Dünya Şampiyonası oldu. Türkiye'nin altın madalyaya ulaştığı turnuvada gösterdiği performansla öne çıkan milli voleybolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilirken en iyi smaçörler arasında da gösterildi.

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Başarılı kariyeri ve milli takım formasıyla elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren Hande Baladın, Türk voleybolunun önemli yıldızlarından biri olarak kariyerine devam ediyor.

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Peki Baladın'ın nereli olduğunu biliyoe musunuz?

Hande Baladın 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da doğdu.

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

Mersin

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

BURAY

Kıbrıs

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

SİNEM KOBAL
İstanbul

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

HANDE ERÇEL

Bandırma

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

PINAR DENİZ

Adana

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

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