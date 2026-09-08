Haberler
Galeri
Magazin
Filenin Sultanı Hande Baladın'ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!
Giriş Tarihi: 08.09.2026 09:12
Filenin Sultanı Hande Baladın'ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!
Filenin Sultanları, İtalya karşısında nefes kesen finali 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonluğunu üst üste ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Hande Baladın, "Son topa kadar inancımızı hiç kaybetmedik" sözleriyle duygularını paylaştı. Peki Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Hande Baladın aslen nereli? İşte merak edilen o detay...