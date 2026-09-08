Filenin Sultanı Hande Baladın’ın bakın memleketi neresiymiş! Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi!

Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Hande Baladın'ın voleybol serüveni, genç yaşta attığı ilk adımlardan uluslararası arenadaki başarılara kadar uzanıyor. Eczacıbaşı altyapısında başlayan kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren milli smaçör, hem kulüp hem de milli takım formasıyla önemli başarılara imza attı.

Peki Hande Baladın kimdir, voleybola ne zaman başladı ve kariyerinde hangi başarılara ulaştı? Milli yıldızın spor hayatına, forma giydiği takımlara, kazandığı şampiyonluklara ve voleyboldaki kariyer yolculuğuna dair merak edilen tüm detayları derledik.