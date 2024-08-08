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Haberler Galeri Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş'in kız kardeşleri tahtına aday! Mina ve İrem'i görenler hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:40

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş'in kız kardeşleri tahtına aday! Mina ve İrem'i görenler hayran kaldı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor. Filenin Sultanları oyuncusu Zehra Güneş performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Peki 25 yaşındaki Zehra Güneş'in kendisi gibi milli voleybolcu olan iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz? Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş gümbür gümbür geliyor. İşte güzellikleriyle de hayran bırakan Zehra Güneş'in kız kardeşleri Mina ve İrem Nur...

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş’in kız kardeşleri tahtına aday! Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

Türkiye nefesini tuttu! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan gelecek güzel haberleri bekliyor... Yarı finale yükselen ve İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş’in kız kardeşleri tahtına aday! Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

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Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş’in kız kardeşleri tahtına aday! Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden büyük beğeni toplayan Zehra Güneş'in kendisi gibi voleybolcu iki kız kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş’in kız kardeşleri tahtına aday! Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

Başarılarıyla ablaları Zehra Güneş'in tahtına aday olan kız kardeşler İrem Nur Güneş ve Mina Güneş güzellikleriyle de hayran bırakıyor.

Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş’in kız kardeşleri tahtına aday! Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

İrem Nur Güneş ve Mina Güneş gümbür gümbür geliyor.

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