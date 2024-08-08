Filenin Sultanları yıldızı Zehra Güneş’in kız kardeşleri tahtına aday! Mina ve İrem’i görenler hayran kaldı!

Türkiye nefesini tuttu! Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan gelecek güzel haberleri bekliyor... Yarı finale yükselen ve İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.