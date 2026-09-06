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Giriş Tarihi: 06.09.2026 12:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 12:24

Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem'den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu! 

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin konusunda sergilediği kararlı duruşu bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bölgede yaşanan insani kriz karşısında sık sık sesini yükselten ünlü oyuncu, bu kez küresel bir spor giyim devinin reklam stratejisine sert tepki gösterdi.

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Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin konusunda sergilediği kararlı duruşu bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bölgede yaşanan insani kriz karşısında sık sık sesini yükselten ünlü oyuncu, bu kez küresel bir spor giyim devinin reklam stratejisine sert tepki gösterdi.

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Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!

ESKİ İSRAİL ASKERİNİN REKLAMDA YER ALMASI KRİZ ÇIKARDI

Dünyaca ünlü bir spor markasının yeni reklam kampanyasında eski bir İsrail askerine yer vermesi, uluslararası kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı.

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Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!

İsrail ordusunda geçmişte görev almış bir ismin ticari bir projede öne çıkarılmasını kabul edilemez bulan Bardem, bu duruma sessiz kalmadı.

Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!

Usta oyuncu, markanın bu tercihini açıkça eleştirerek küresel düzeyde bir boykot çağrısında bulundu.

Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!

FİLİSTİN'E DESTEĞİYLE TANINIYOR

Filistin halkının yaşadığı insani dramı her fırsatta dile getiren ve uluslararası platformlarda barış çağrıları yapan Javier Bardem'in bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!

Pek çok kullanıcı ve sivil toplum temsilcisi, ünlü aktörün boykot çağrısına destek vererek tepkilerini dile getirdi.

Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!

MARKANIN ATACAĞI ADIM MERAK EDİLİYOR

Sinema dünyasındaki başarısının yanı sıra insan hakları konusundaki hassasiyetiyle de tanınan Bardem'in bu hamlesi, ilgili markayı uluslararası alanda zor bir durumda bıraktı.

Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!

Tüketicilerin ve kamuoyunun artan tepkileri karşısında, söz konusu şirketin kampanyaya ilişkin nasıl bir adım atacağı merakla takip ediliyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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