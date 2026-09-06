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Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem'den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!
Giriş Tarihi: 06.09.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 12:24
Filistin hassasiyetini bir kez daha gösterdi! İspanyol oyuncu Javier Bardem'den İsrail adımına tepki: O markayı boykot çağrısında bulundu!
Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin konusunda sergilediği kararlı duruşu bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bölgede yaşanan insani kriz karşısında sık sık sesini yükselten ünlü oyuncu, bu kez küresel bir spor giyim devinin reklam stratejisine sert tepki gösterdi.