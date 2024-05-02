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Haberler Galeri ‘Filistin’de bir işgal ordusu var’ Amerikalı oyuncu Susan Sarandon İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına sessiz kalmadı!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 07:11

Filistin’de bir işgal ordusu var’ Amerikalı oyuncu Susan Sarandon İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına sessiz kalmadı!

Amerikalı oyuncu Susan Sarandon, İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına sessiz kalmayıp tepki gösteren isimlerden. Hollywood oyuncusu Sarandon, New York'ta yaptığı konuşmayla olaya farklı bir boyut getirdi: "Filistin'de bir işgal ordusu var. Ve burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir devrim var. Korkuya, sessizliğe, ötekilere ve nefret yaymaya karşı..." Ünlü yıldız, açıklamaları yüzünden Hollywood'da boykot edilmiş ve menajerlik ajansı oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

‘Filistin’de bir işgal ordusu var’ Amerikalı oyuncu Susan Sarandon İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına sessiz kalmadı!

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında yaptığı konuşmanın ardından yetenek ajansı UTA tarafından işten çıkarılmıştı. Sarandon, Filistin'i desteklemek için birçok mitinge katılmıştı.

‘Filistin’de bir işgal ordusu var’ Amerikalı oyuncu Susan Sarandon İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına sessiz kalmadı!

Hollywood oyuncusu Sarandon, New York'ta yaptığı konuşmayla olaya farklı bir boyut getirdi: "Filistin'de bir işgal ordusu var. Ve burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir devrim var. Korkuya, sessizliğe, ötekilere ve nefret yaymaya karşı..." Ünlü yıldız, açıklamaları yüzünden Hollywood'da boykot edilmiş ve menajerlik ajansı oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

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‘Filistin’de bir işgal ordusu var’ Amerikalı oyuncu Susan Sarandon İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına sessiz kalmadı!
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‘Filistin’de bir işgal ordusu var’ Amerikalı oyuncu Susan Sarandon İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına sessiz kalmadı!

SUSAN SARANDON KİMDİR?

Akademi Ödüllü Amerikan oyuncu Susan Sarandon, 4 Ekim 1946 tarihinde dünyaya geldi. Kendi gibi oyuncu olan Eva Amurri'nin de annesidir.

‘Filistin’de bir işgal ordusu var’ Amerikalı oyuncu Susan Sarandon İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına sessiz kalmadı!

The Catholic University of America'nın drama bölümünden 1968'de mezun oldu.

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