‘Filistin’de bir işgal ordusu var’ Amerikalı oyuncu Susan Sarandon İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına sessiz kalmadı!

Hollywood oyuncusu Sarandon, New York'ta yaptığı konuşmayla olaya farklı bir boyut getirdi: "Filistin'de bir işgal ordusu var. Ve burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir devrim var. Korkuya, sessizliğe, ötekilere ve nefret yaymaya karşı..." Ünlü yıldız, açıklamaları yüzünden Hollywood'da boykot edilmiş ve menajerlik ajansı oyuncuyla yollarını ayırmıştı.