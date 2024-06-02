Giriş Tarihi: 02.06.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
07:57
Filistinli sanatçılar Kültür Yolu Festivali’nde!
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'da 1-9 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 'Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımını yaptı. Festivalde Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekeceklerini belirten Bakan Ersoy, "3 tane Filistinli sanatçıyı etkinliğe dahil ettik. Yaşanan insanlık ayıbını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Çok yoğun katılım olacağını düşünüyoruz" dedi.