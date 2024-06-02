Filistinli sanatçılar Kültür Yolu Festivali’nde!

BEKLENTİ 60 MİLYAR DOLAR

Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim bu sene 60 milyar dolar bir gelir beklentimiz var. Turist sayısında çok ciddi artışlar var. Bakanlığımızın uzman eğitmenleri sektör eğitimlerinde yer alıyor. Afrika'nın birçok ülkesinden bize bu taleple geliyorlar. Birçok ülke de bizimle birlikte bilgi alışverişi yapılıyor." Türkiye'nin Yunanistan ile kıyaslanmasına da tepki gösteren Bakan, "Yunanistan ada konseptli bir ülke. Çok büyük havalimanlarına sahibiz. Gayet güzel bir deniz ulaşımımız mevcut" dedi.